Con la agradable llegada de la primavera, y la salida del sol, qué mejor que disfrutar de un agradable plan al aire libre. Ya sea tomar algo en una terraza o dar un paseo por alguno de los parques más bonitos de la ciudad, semana tras semana, son muchos los que apuestan por visitar los populares mercadillos de Madrid, donde descubrir una gran variedad de tesoros y artículos, que van desde prendas de ropa hasta decoración o arte.

Mercado de las Ranas

Vuelve uno de los mercados más animados de Madrid

Con populares opciones como El Rastro o el Mercado de Motores, este mismo fin de semana regresa un conocido mercadillo, a uno de los barrios más populares de Madrid. Tras el paso de la Semana Santa, el Mercado de las Ranas, organizado por la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, llega el próximo sábado 11 de abril, al igual que el día 25 de este mismo mes, con una gran variedad de puestos donde encontrar una gran variedad de regalos, moda, complementos, ilustraciones, cosmética natural, joyería, decoración o gastronomía, en un ambiente familiar y auténtico.

En este evento al aire libre, los establecimientos del Barrio de las Letras buscan mostrar y compartir su oferta comercial, turística, cultural y gastronómica. Los locales hosteleros también ofrecen ofertas a lo largo del mercado, con promociones, descuentos y menús especiales, apoyando así a los comercios e impulsando el número de visitantes.

Mercado de las Ranas. Barrio De Las Letras

A qué hora se celebrará la nueva edición del Mercado de las Ranas

La nueva edición del Mercado de las Ranas se celebrará el próximo sábado 11 de abril, entre las 12.00 y las 20.00 h, desde la calle Huertas, 2, hasta la calle Huertas, esquina calle Príncipe, y la calle Huertas, esquina calle León, hasta la calle Huertas, esquina Costanilla de las Trinitarias.

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

NO TE LO PIERDAS: Esta ubicación única a las afueras de Madrid acogerá un mercadillo artesanal con más de 30 puestos, moda vintage y zona gastro