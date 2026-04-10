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Quesos, verduras y aceites: los mejores productos locales protagonizan este mercado de proximidad en Madrid

El evento contará con otras actividades, como un 'showcooking', música en directo o talleres infantiles o

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Del campo madrileño a tu mesa
Del campo madrileño a tu mesa
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Ya sea ropa vintage, bonitos muebles, piezas de decoración o una gran variedad de tesoros únicos, Madrid tiene un mercadillo para ti. Desde El Rastro hasta el Mercado de las Ranas o el Mercado de Motores, semana tras semana, la capital acoge todo tipo de mercados, donde pasar un entretenido rato explorando entre todos los puestos.

Del campo madrileño a tu mesa
Del campo madrileño a tu mesa

Los productos más frescos protagonizan este mercado

Con el propósito de reconectar a las personas con el origen de lo que consumen, nace 'Del campo madrileño a tu mesa', una serie de mercados que se desarrollarán en distintos puntos de la región, una iniciativa que busca acercar de forma directa a productores locales y consumidores, fomentando así una relación más cercana, transparente y sostenible.

Apostando por el consumo responsableel apoyo a la economía local y la puesta en valor de alimentos de calidad, cultivados, criados y elaborados en tierras madrileñas, podréis encontrar una gran variedad de productos, como pueden ser frutas, verduras, legumbres, aceites, vinos, mieles, embutidos, carnes y quesos.

Cuándo se celebrará el mercado 'Del campo madrileño a tu mesa'

Esta edición del mercado 'Del campo madrileño a tu mesa' se celebrará el próximo sábado 25 de abril, de 10.00 a 19.00 h, la Plaza de Toros de Las Ventas, un evento que también contará con actividades como talleres infantiles, pintacaras, música en directo o un 'showcooking'.

Del campo madrileño a tu mesa
Del campo madrileño a tu mesa

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

NO TE LO PIERDAS: Esta ubicación única a las afueras de Madrid acogerá un mercadillo artesanal con más de 30 puestos, moda vintage y zona gastro

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