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El mapa de tiendas y supermercados 'low cost' no para de crecer en Madrid. Ante la llegada de nuevos establecimientos, donde adquirir todo tipo de productos a precios muy competitivos, entre los que se encuentran HalfPrice, Family Cash, Pepco, Kik o Normal, un nuevo establecimiento dedicado a los chollos procedentes de plataformas como Amazon, AliExpress o Miravia, entre otras, ha abierto sus puertas en Madrid.
Abre en Madrid una nueva tienda repleta de chollos
Este local, dedicado a la venta de productos que han sido devueltos, y a precios muy reducidos, tiene en oferta artículos como aspiradoras por menos de diez euros; sillas de escritorio por menos de 40 €; canapés por debajo de los 100 €, muebles modernos, pequeños electrodomésticos, cafeteras, estanterías, mesas, percheros... por un precio muy por debajo de su valor de mercado.
Además, y conocida por ser una de las tendencias del momento, esta nueva tienda también cuenta con los populares paquetes sorpresa, con un coste que parte desde los cinco euros, y donde podréis encontrar todo tipo de productos. Todo lo que se vende es completamente nuevo, aunque las unidades son limitadas.
Si te apetece renovar el 'look' de tu hogar, o abrir un paquete sorpresa, toma nota, pues estamos hablando de Casa Ahorro, nueva tienda que ha abierto sus puertas en la calle Eduardo Torroja, 6 (Móstoles).
Los outlets más baratos de Madrid
Ya sea ropa, muebles o electrodomésticos, son muchas las tiendas donde renovar el hogar y el armario a precios muy competitivos. Entre los outlets más baratos de la capital se encuentran Ekseption Outlet, Julietta, Estellés Outlet, Salvador Bachiller Outlet, A Mercadoria Outlet, La Gasca o Sportivo Outlet.