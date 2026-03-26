El mapa de tiendas y supermercados 'low cost' no para de crecer en Madrid. Ante la llegada de nuevos establecimientos, donde adquirir todo tipo de productos a precios muy competitivos, entre los que se encuentran HalfPrice, Family Cash, Pepco, Kik o Normal, un nuevo establecimiento dedicado a los chollos procedentes de plataformas como Amazon, AliExpress o Miravia, entre otras, ha abierto sus puertas en Madrid.

Casa Ahorro

Abre en Madrid una nueva tienda repleta de chollos

Este local, dedicado a la venta de productos que han sido devueltos, y a precios muy reducidos, tiene en oferta artículos como aspiradoras por menos de diez euros; sillas de escritorio por menos de 40 €; canapés por debajo de los 100 €, muebles modernos, pequeños electrodomésticos, cafeteras, estanterías, mesas, percheros... por un precio muy por debajo de su valor de mercado.

Además, y conocida por ser una de las tendencias del momento, esta nueva tienda también cuenta con los populares paquetes sorpresa, con un coste que parte desde los cinco euros, y donde podréis encontrar todo tipo de productos. Todo lo que se vende es completamente nuevo, aunque las unidades son limitadas.

Casa Ahorro

Si te apetece renovar el 'look' de tu hogar, o abrir un paquete sorpresa, toma nota, pues estamos hablando de Casa Ahorro, nueva tienda que ha abierto sus puertas en la calle Eduardo Torroja, 6 (Móstoles).

Los outlets más baratos de Madrid

Ya sea ropa, muebles o electrodomésticos, son muchas las tiendas donde renovar el hogar y el armario a precios muy competitivos. Entre los outlets más baratos de la capital se encuentran Ekseption Outlet, Julietta, Estellés Outlet, Salvador Bachiller Outlet, A Mercadoria Outlet, La Gasca o Sportivo Outlet.