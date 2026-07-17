Con el objetivo de recuperar su configuración original, los trabajos han supuesto una inversión de más de un millón de euros

El Patio de los Evangelistas del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial reabre sus puertas tras la restauración integral realizada por Patrimonio Nacional. Esta intervención, que se ha llevado a cabo durante 12 meses, ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros. El patio, uno de los espacios más representativos del monasterio, recupera así su configuración renacentista original y su unidad arquitectónica, paisajística y simbólica.

Patrimonio Nacional Patio de los Evangelistas de El Escorial

Reabre este histórico patio de El Escorial

La restauración está respaldada por un riguroso trabajo de investigación histórica y documental. El patio fue concebido como el corazón espiritual de la vida monástica y había ido transformándose a lo largo de más de cuatro siglos de intervenciones sucesivas. Un plano de 1865, de Salcedo de las Heras, la documentación conservada en el Archivo General de Palacio y los estudios sobre las canalizaciones hidráulicas del conjunto han guiado la recuperación del jardín.

Entendido como un elemento inseparable de la arquitectura, el patio vuelve a integrar vegetación, agua y piedra según los principios de su diseño renacentista, pensado como una evocación del paraíso terrenal. Entre las principales actuaciones realizadas destaca la recuperación del enlosado de granito y de las carpinterías del claustro bajo, así como la rehabilitación de los cuatro estanques mediante la impermeabilización de sus vasos y la reposición de los pavimentos.

Patrimonio Nacional Patio de los Evangelistas de El Escorial

También se han restaurado los 12 recuadros ajardinados, con la reintroducción de especies vegetales, y se ha incorporado un nuevo sistema de riego que mejora la sostenibilidad y el mantenimiento del conjunto. Las mejoras también incluyen la instalación de un cortavientos de vidrio en el acceso situado frente a la escalera principal, una solución para proteger las pinturas murales de Pellegrino Tibaldi, y la posibilidad de disfrutar del claustro y del jardín durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Todo lo que debes saber sobre el Monasterio de El Escorial

Todo el mundo se refiere a él como el Monasterio de El Escorial, pero te diremos que su nombre oficial es el de Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y que desde 1984 es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No es para menos porque este conjunto arquitectónico apabulla por sus dimensiones, por la Historia y las historias que atesora en su interior y por la belleza de algunas de sus estancias. La construcción de este espacio se realizó bajo el reinado de Felipe II y la obra fue cosa de Juan de Herrera. Los trabajos comenzaron en 1562 y finalizaron en 1595. Situado en la Sierra de Guadarrama, en una ladera del Monte Abantos, cuentan que en la formación granítica que se conoce como la Silla de Felipe (a un par de kilómetros del conjunto), el monarca solía sentarse a contemplar cómo avanzaban las obras.

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