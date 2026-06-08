Fue el epicentro de la gente guapa, ahora vuelve como un desfile de ambientes auspiciados por Grupo La Ancha y el estudio Alejandra Pombo

Ya se ha estrenado el nuevo escondite para la gente guapa en Chamberí. Un espacio de espacios. Un laberinto plagado de rincones donde el tardeo se estira más allá de la medianoche. Vuelve el que fuera un templo habitual del ocio nocturno pero con anzuelos renovados, con ambientes que hablan de un nuevo estilo y de una propuesta culinaria mejorada. El estudio de Alejandra Pombo ha dispuesto el escenario y la atmósfera ideal para que no mires el reloj.

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Impera el clasicismo en su paleta cromática, en sus inmensos y aterciopelados cortinajes, en su acogedoramente tenue iluminación. Pero aquí hay espacio (son 800 metros cuadrados distribuidos entre los salones interiores y el patio exterior) tanto para lo íntimo como para el tono festivo. Porque este nuevo espacio quiere ser una (segunda) casa, el hogar de un anfitrión ficticio y 'sui generis', FOX. Un lugar donde tienen a sueldo a un mayordomo.

Y esto es uno de los puntos más singulares del lugar si hablamos de entretenimiento nocturno en Madrid. Algo así como aquel desaparecido Gula Gula de la calle Gran Vía pasado por un filtro burgués, con una pátina nobiliaria. Aquí una mesa podrá enviar una invitación a otra de forma elegante y enigmática. El remitente elegirá su mensaje y el mayordomo se encargará de cruzar la sala para entregar en mano, a la mesa destinataria, una carta física cerrada con un sello de lacre. Puedes venir a jugar o a dejar que el tiempo pase hasta que anochezca en su enorme terraza clandestina, el próximo refugio de moda en Chamberí.

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Irás atravesando salas con nombres como El Dispendio, La Tertulia, El Tocador de Pe... pero, escojas el rincón que escojas, la propuesta gastronómica siempre estará comandada por Luis Ramirez, chef ejecutivo del prestigioso Grupo La Ancha. Y será una carta viajera, versátil, para todos. Un recorrido donde aparecen unos tacos, un samm de oreja o unas omnipresentes ostras para abrir el apetito. Un mesa a la que llegará algún plato de pasta, unas croquetas o una ensaladilla y donde el caviar siempre está a mano. En los segundos el baile continúa. Pasan unos asiáticos chipirones glaseados al wok y un tradicional rape en salsa verde, puedes pedir un coquelet, unas chuletas de cordero a la brasa o compartir un lomo de vaca madurada.

¿Dónde? Fernández de la Hoz, 66. Abren de martes a sábado desde las 19.00 hasta las 01:00 (una hora más los viernes y sábados)

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