Los creadores de Bosco de Lobos o Luzi Bombón estrenan la nueva temporada de este cómodo y bucólico oasis ideal para cenar con amigos

Llega el cambio de armario, se multiplican los parasoles, se estiran las horas de luz. Ya hemos dado el pistoletazo de salida a las terrazas a pie de calle. Pero hay terrazas y terrazas. Hay cuatro mesas metálicas en la calle perfectas para una caña y dos raciones, hay espacios verdes que dan la bienvenida a un restaurante interior y luego hay jardines secretos que lo tienen (casi) todo. Árboles altos, frescor, intimidad, espacios entre las mesas y una buena propuesta culinaria.

Tragaluz Madrid

Acaba de estrenar temporada (y primer aniversario) el refugio climático y gastronómico de uno de los sellos de la restauración (creado en Barcelona allá por 1987 con Rosa María Esteva y Tomás Tarruella al frente) que mejor escoge y viste sus espacios. Suculenta y siempre confortable cocina mediterránea (con una profunda inclinación italiana) que se disfruta en una atmósfera que reúne una abundante vegetación y un cuidado diseño. Oasis aún poco conocido en el barrio de Salamanca, una recomendable pista para sorprender si buscas una cena diferente cerca de la Puerta de Alcalá.

Tragaluz Madrid

Este rincón escondido de mirada ajenas abre a diario y puedes venir desde el desayuno a la cena. Tragaluz Madrid, el último nombre en sumarse a una familia que componen otros éxitos como Bosco de Lobos o Bar Tomate, abre las puertas de la joya del restaurante. Es esta la mejor temporada para acercarse hasta el número 6 de la calle Gil de Santivañes. En carta algunos clásicos de la casa, porque no pueden dejar de hacerlos, como sus paccheri de salmonetes o los pappardelle al ragú de rabo de toro y platos más pegados al ritmo estacional como el carpaccio de atún rojo Balfegó con alcaparras de Pantelleria, los tagliolini cipriani con cangrejo eneldo y peperoncino o un rodaballo con apionabo, chalota y salsa Martini.

Tragaluz Madrid

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