Se abren próximamente las reservas para conocer una de las pistas más curiosas para comer estos meses en Arganzuela. Decimos meses porque se trata de un restaurante efímero que apenas durará un trimestre (de mayo a julio). Los platos de pasta, presentados en un formato de menú del día (de primero, segundo y postre a un precio de unos 25 euros), toman el fabuloso espacio que obtuvo el Premio Holcim al edificio más sostenible de Europa en 2023 (un ecosistema creativo de siete plantas co-diseñado por la Fundación Daniel y Nina Carasso junto a los estudios Husos, Elii y Ultrazu). Ha sido tal la expectación ante este desembarco culinario en Arganzuela que van a cambiar el sistema de reservas.

Infinito Delicias

En un espacio totalmente flexible se ofrecen servicios para apenas una docena de personas para una cocina vista y en directo. Aquí se elabora al momento y el cliente se sienta (casi) entre fogones. Alberto Ballarin Sansonetti y Reyes de Wit se estrenan en Cocina Beta, un proyecto, ubicado a pie de calle en Infinito Delicias (Juana Doña, 5) e impulsado por AnsónyBonet, para que cocineros/jóvenes emprendedores puedan probar su concepto antes de salir al mercado. Así llega e irán dando forma sobre la marcha a Da Aballar, un rincón gastronómico y accesible donde sus protagonistas exploran la tradición italiana desde una mirada contemporánea, sostenible y cercana.

Abren de miércoles a domingo. Comidas y cenas. Será un menú vivo donde los platos cambiarán cada semana, siempre habrá un plato de pasta y los viernes se honra el risotto.

AnsónyBonet

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