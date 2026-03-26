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Descubrimos una pastelería en Madrid especializada en este clásico francés con una edición especial para Rosalía

Calidad y frescura para un catálogo de madeleines con versiones dulces y saladas, con curiosas ediciones limitadas

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
Ocraline
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El plan para hacer una parada y merendar algo dulce si andáis de compras por la zona de Goya, si vais a un concierto en el Movistar Arena o simplemente si sois vecinos del barrio de Salamanca y queréis llevar el postre a la comida familiar. Acaba de abrir un nuevo obrador en el barrio y, como la cercana Maritta (y sus tartas de queso), está especializado en un único producto. Lo suyo son las madeleines, un icono de la repostería francesa, y ese lujo tranquilo de cuidada estética. Y sí, están exquisitas. 

Ocraline
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El dulce que mejor combina con los conciertos de Rosalía en Madrid

Además de su catálogo permanente, 100% artesanal (cada pieza que veáis en sus vitrinas se ha horneado ese mismo día), Joana Bismarck, su fundadora, ha diseñado su propia perla como complemento dulce a los shows que ofrecerá Rosalía durante esta Semana Santa en Madrid. Como guiño a una de las canciones más coreadas del último disco de la artista catalana, a partir del 30 y hasta el 4 de abril podéis reservar vuestra madeleine "perle" en Ocraline (Fuente del Berro, 25), presentada con un glaseado de cristal, purpurina y una perla azucarada y a un precio de 2 euros.
Pero estos días de apertura (levantaron la persiana hace apenas tres semanas) hay otra novedad efímera en la casa. Es su reinterpretación de la torrija. Una madeleine empapada en leche infusionada con canela y cítricos y coronada con una capa crujiente de crème brûlée.

Ocraline
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La recién abierta pastelería no sólo ofrece versiones dulces (matcha, flor de naranja, limón y lavanda...) de este emblema galo, también, con el mismo respeto por las cosas bien hechas y con la misma calidad, cuenta algunas opciones saladas (todas rellenas de queso crema, con distintos toppings y por 4 euros): la ibérica, la nórdica, la mediterránea o la signature. Apuntad la pista para alegraros el café de la mañana o el té de la tarde, para quedar bien con la suegra llevándole a casa una caja de 6 o 12 piezas. 

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