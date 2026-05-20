Para los que busquen momentos especiales alrededor de una mesa, experiencias efímeras, tenemos algunos planes para los próximos días. Apuntad.

La Lonja del Mar La Lonja del Mar

Solo durante un servicio. En una cena se comprimen algunos de los platos que se han servido en los grandes banquetes nupciales de la monarquía española. Un viaje en el tiempo a menos de cien metros del Palacio Real. 'Comer como Reyes' es la última propuesta que se ha sacado de la manga el restaurante La Lonja del Mar (Plaza de Oriente, 6). El itinerario arranca en 1878 con Alfonso XII, María de las Mercedes y un consomé Nilson para terminar con dos platos que se elaboraron en 2024 durante el enlace de Felipe VI y Letizia Ortiz: el capón asado al tomillo y frutos secos y la emblemática tarta nupcial acompañada de helado de moka. Las plazas son limitadas y las reservas ya están abiertas. Será el próximo 6 de junio a las 20:30. Un menú cerrado por 100€ (bebidas incluidas, Pazo San Mauro y Marqués de Vargas Reserva 2020).

Casa Mortero Casa Mortero

Guisos, brasas, escabeches protagonizan la carta de un estéticamente renovado Casa Mortero (Zorrilla, 9), un comedor imprescindible/infalible en el centro de Madrid si andas buscando certezas y todo el sabor sincero de nuestro recetario tradicional. Pero tan reseñables como su columna vertebral son sus fueras de carta. Y hasta que acabe mayo, las setas de primavera son los 'robaplanos' de la casa. Pedro Gallego y su equipo se afanan entre colmenillas, perretxicos y boletus para sacar de cocina platos estacionales que hablan de aprovechamiento y de fuego doméstico, que amplifican en matices y texturas la ya de por sí gustosa propuesta habitual.

Kabo Kabo

Igual los nombres de el chef Aarón Ortiz y la sumiller Jaione Aizpurua no os dicen nada pero comandan un estrella Michelin en Pamplona. Y durante tres días, en horario de comidas y cenas, traerán a Madrid un menú como el que ofrecen en la capital navarra, aquí de 12 pases y con gran presencia vegetal. Su amigo Lucas Bustos les ha cedido la recogida planta baja de Gurisa (Zurbano, 31) para que podamos disfrutar del esplendor de una cocina siempre reflexiva, técnica y profundamente ligada al paisaje. La cita para conocer de cerca KABO (sin coger un tren) será del 1 al 3 de junio y viene con bonus track. El día 4 ambos chefs idearán algo conjunto para 14 comensales en el espacio privado empotrado en la cocina. Dos experiencias, mismo ticket. 120€ (armonías aparte).

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