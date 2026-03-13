Son incontables los turistas que pasan por este punto cada día. Se hacen fotos con la emblemática Puerta de Alcalá de fondo, entran a pasear por el parque del Retiro, vuelven de comprar por las tiendas más caras de Madrid... Y todo está lleno de terrazas al aire libre para sentarse a tomar una copa, comer algo o arrancar el tardeo. El hilo musical no cesa y la competencia es voraz. En este pequeño pero altamente disputado ecosistema dos fabulosos restaurantes de muy distinto ambiente y cocina celebran sus 5 años de trayectoria. De excelencia y, por qué no decirlo, supervivencia.

Berria

Un bodega con 3.000 vinos y muchos premios

Los vinos son protagonistas de la propuesta pero la selección de la materia prima con la que trabajan es igual de refinada que la que se impone en su bodega. Aquí no escatiman. Quieren tener el mejor producto en la parte sólida y las etiquetas más únicas y curiosas en su infinita y dinámica carta de vinos (premiada internacionalmente en la guía Star Wine List). Así que las croquetas se elaboran con jamón Joselito y las anchoas de Santoña son las más exquisitas que vas a comer nunca.

Y estos dos bocados forman parte de los menús (son tres: la playa, las rocas, las dunas) con los que Berria -os recordamos que su nombre viene por una conocida playa cántabra- quiere celebra su quinto aniversario en la Plaza de la Independencia. Menús que según la elección se armonizan con tres, cuatro o cinco vinos a elección del sumiller. Un paseo felicísimo por los platos estrella de la casa con referencias (de un champán a una pinot noir argentina) que os sorprenderán.

GE



Donde el "Viva México, cabrones" te sale solo al primer mezcal

Que Roberto Ruiz es culo inquieto lo sabemos. Por eso no se le ha ocurrido otra cosa, estando con el restaurante lleno cada fin de semana, que aprovechar el quinto cumpleaños de Barracuda MX (Valenzuela, 7) para dar el mayor giro a la carta desde su inauguración. Y eso, hablando del nivel, la técnica y la creatividad con los que siempre trabaja este chef mexicano (esta vez junto a Mauricio Altamirano, su nuevo jefe de cocina), hace que tengamos muchas ganas de volver a esta esquina del parque del Retiro para soplar las velas mirando al Pacífico entre mezcales y nuevos tacos.

Barracuda MX

La nueva carta es un "aquí seguimos pero hay más". Mucho más. Más color, más libertad pero siendo pura y jovialmente mexicano. Ahora llega la histórica influencia asiática en aquella gastronomía como las Won-Tostadas de lomo de atún rojo y salsa de chiles secos y miso, aparece una ostra tropical, con piña, apio y pepino encurtido en vinagre de piña y estrenan un ceviche de gamba con flor de jamaica, marinada en hibiscus y acompañado de dados de remolacha, pico de gallo y puré de boniato.

Y crece y se dispara el apartado taquero.

Se reinventan recetas históricas en su carrera y surgen novedades sugerentes. Ahí están los tacos dorados de langostino salvaje, el taco de chuleta, el de chopitos o el de chamorro, con codillo confitado y salteado. Vuelve el guacamole con tortillitas de camarón y, para los más carnívoros, llega un plato que no pueden dejare de pedir: el lomo de vaca vieja al carbón estilo Monterrey. Se sirve al punto en mesa (con una plancha caliente para quien lo quiera más hecho) acompañado de unos frijoles charros con chorizo y panceta.

Barracuda MX

