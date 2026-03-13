Cada vez queda menos para el esperado regreso de la Fórmula 1 a Madrid. Este año, los coches más veloces del mundo volverán a la pista de la capital, con la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, bautizado como MADRING. Y, para los amantes de la velocidad, tan solo hace falta tomar una decisión: dónde ver una de las competiciones más imponentes de todas.

La Azotea. MATCH Hospitality

En las alturas del nuevo circuito semiurbano de MADRING, se ubica 'La Azotea', la espectacular estructura de tres plantas con restaurante, zonas lounge, piscinas y terraza panorámica en la codiciada curva 'La Monumental'. Diseñada como un enclave exclusivo desde el que contemplar la emoción del Gran Premio, 'La Azotea' debutará durante esta especial jornada para los amantes de la Fórmula 1, evento que se celebrará entre los días 11 y 13 de septiembre.

Con una arquitectura contemporánea y una estructura elegante donde el vidrio y la luz natural dialogan con el skyline de Madrid, en su terraza superior, una delicada cubierta de tela blanca tamiza el sol y proyecta una atmósfera luminosa y sofisticada. Desde allí, amplias ventanas y plataformas abiertas ofrecen vistas panorámicas de 360° tanto a la ciudad como a algunos de los puntos más emblemáticos del trazado de MADRING creando un escenario privilegiado para vivir la Fórmula 1 desde una perspectiva inédita.

Situada en 'La Monumental', la curva más icónica del circuito, 'La Azotea' se concibe como una experiencia multizona que fusiona gastronomía, entretenimiento y deporte, e incluye un restaurante, terrazas panorámicas, zonas lounge y un animado festival 'site', al igual que una grada privada con vistas directas a la imponente curva peraltada.

'La Azotea', un espacio dividido en tres plantas con restaurante, lounge y terraza con vistas al trazado y skyline de Madrid, abre sus puertas el sábado, de 09.00 a 23.00 h, y el domingo, de 09.00 a 19.00 h, presentándose como una zona vibrante donde experimentar lo más emocionante de este deporte, con cinco zonas exclusivas, cada una concebida para ofrecer una experiencia diferente.

Más allá de la carrera, 'La Azotea' ofrecerá una programación de entretenimiento diseñada para capturar el espíritu cosmopolita de Madrid, con invitados especiales, djs, música en directo y actuaciones en directo. Las entradas para experimentar la F1 en directo desde La Azotea tienen un coste de 3.500 euros (ambos días incluidos).

Otros espacios en el circuito de Madrid para ver la Fórmula 1 en directo

Más allá de La Azotea, el circuito de MADRING cuenta con una variedad de zonas para disfrutar de la competición más intensa y veloz, como puede ser 'El Mirador', un espacio al aire libre con un ambiente inspirado en un exclusivo 'beach club', con vistas únicas a la curva peraltada de 'La Monumental' cócteles, tapas gourmet y sesiones de DJ (2.500 €); 'La Terminal', un 'fan hub' con diseño tipo hangar, y que dispone de varios simuladores de carreras, coches en exhibición, charlas con expertos, pantallas gigantes y acceso a las gradas, al igual que 'food trucks' y puestos gastronómicos (1.650 €); 'Ignition Club', con actividades inmersivas, una selección de gastronomía local e internacional y barra libre de bebidas (entre 2.500 y 3.200 €); 'Club 91', un lounge de lujo con vistas al circuito sobre la línea de salida y meta, directamente frente a los garajes, acompañado de alta cocina con estrella Michelin y cócteles de autor, al igual que acceso exclusivo a las after-parties después de la carrera, y 'Traction Club', con cocina en vivo, música en directo y barra libre (entre 500 y 2.500 €)

Cómo será el futuro Gran Premio de España

El Gran Premio de España tendrá su línea de salida frente al pabellón principal de IFEMA, rodeando los pabellones y continuando por el túnel de Valdebebas, donde se ubicará la curva peraltada, al igual que la mayoría de puntos de adelantamiento. Finalmente, se usará otro túnel para regresar al recinto ferial y rodear la otra parte de los pabellones, para desembocar en la recta de meta.

