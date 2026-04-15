Esta jornada jornada está pensada para aquellos que buscan empezar el día con energía, disfrutando de un plan alternativo al ocio nocturno

Ya sea para despertarse por la mañana, mientras socializas por la tarde o incluso si quieres ese último empujón para darlo todo durante una noche intensa (ya sea para ir de fiesta o finalizar algún proyecto), qué mejor bebida para ponerse las pilas que un delicioso café. Elaborado en casa con una cafetera italiana, o degustando los mejores productos de especialidad con todo tipo de sabores únicos, la capital cuenta con una gran variedad de cafeterías donde disfrutar de una buena taza de café.

Vuelve esta 'rave' diurna que mezcla música electrónica y café de especialidad

Curioso encuentro diurno que mezcla café de especialidad, música electrónica y conexiones reales cara a cara, tras una primera y exitosa edición en la capital, vuelve a Madrid la 'Caffeine Rave', un evento organizado por Caffeine Social Club, donde darlo todo en la pista de baile, compartir ideas, hablar con gente y, por supuesto, disfrutar de una taza de café.

Caffeine Rave. @caffeine.social.club

A nivel nacional, la octava edición de la 'Caffeine Rave' ofrece así un concepto innovador de 'soft clubbing', una fiesta diurna donde la música 'house' se mezcla con café de especialidad, en una jornada pensada para aquellos que buscan empezar el día con energía, disfrutando de un plan alternativo al ocio nocturno.

Así, el alcohol se sustituye por una variedad de bebidas, como espressos, 'cold brew' o matcha, entre muchas otras, al igual que un ambiente único. El cartel de la fiesta cuenta con tres djs, que pincharán algunos de los mejores temas de la música 'house' y 'dancefloor', como son DJ Petertrax, DJ Ezekiel y DJ And2One.

Dónde se celebrará esta fiesta dedicada al café y la música electrónica

La nueva edición de 'Caffeine Rave' se celebrará en Noviciado CoffeeShop (c/ del Noviciado, 9), el próximo sábado 25 de abril, de 11.00 a 15.00 h. Las entradas anticipadas ya están disponibles para reserva, con un coste de 14 euros, e incluyen una consumición.

Las mejores cafeterías de especialidad de Madrid

El café es un pilar esencial en el día a día de los habitantes de la capital. Entre las cafeterías más recomendadas de Madrid se encuentran Natif, Oryen, Casa OM, Wilko, Pascal, Plein Café & Deli, Cora, God Café, Osom Coffee Atelier, Dale Café, Arya Café, The Fix, Gosto, Pan y pepinillos, ACID o Misión Café.

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