El local está inspirado en una discoteca, ofreciendo una experiencia inmersiva única

Conocida firma de moda de ceremonia y eventos, Lady Pipa se refuerza en la capital con la apertura de su nueva tienda 'flagship', un local inspirado en el universo de una discoteca, con el objetivo de simular toda una experiencia inmersiva, diseñado por el estudio de arquitectura e interiorismo El Departamento.

Lady Pipa. @ladypipa

Abre en Madrid una nueva tienda de diseño

En pleno centro de Madrid, la nueva tienda está ubicada en la calle Lagasca, 33, y se enmarca en un ambiciosos proyecto de expansión, que se une a otras ubicaciones en la capital, como la calle Almirante, 10, y distintos corners en El Corte Inglés, lo que suman un total de nueve espacios de venta de Lady Pipa a nivel nacional. A nivel internacional, la marca también está presente en México.

Fundada en el año 2018 por Sara González, Lady Pipa se posiciona en el segmento del lujo asequible, con una apuesta por las ediciones limitadas de piezas creadas para ocasiones especiales, diseñadas y fabricadas íntegramente en Madrid.

Lady Pipa. @ladypipa

Las mejores tiendas para comprar vestidos de fiesta en Madrid

Si tienes marcado en tu calendario un gran evento, como una fiesta o una boda, qué mejor que lucir un espectacular vestido. Si estás en Madrid, entre las mejores tiendas cuentas con opciones como Atelier Polin et Moi, The IQ Collection, The-Are, Mannit, Bimani, Satela, El Tocador Vintage o Mimoki.