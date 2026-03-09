Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

El Primark italiano abre su tienda más grande de España en Madrid: más de 1.000 metros cuadrados de moda 'low cost'

El local incorpora las líneas 'Woman', 'Man', 'Kids' y 'Underwear'

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Terranova. Centro comercial Madrid Sur
Terranova. Centro comercial Madrid Sur
Publicidad

Ya sea en mercadillos, en outlets o en tiendas de segunda mano, qué mejor que renovar tu armario al mejor precio. Locales repletos de ropa vintage, o comercios que venden productos que provienen de excedentes de inventario o liquidaciones de temporadas pasadas (como Half Price), la capital es un lugar ideal para crear tu propio estilo.

Terranova. Centro comercial Madrid Sur
Terranova. Centro comercial Madrid Sur

El 'Primark italiano' abre una nueva tienda en Madrid

Conocido como el 'Primark italiano', Terranova abre las puertas de su nuevo establecimiento, parte del ambicioso plan de crecimiento que se llevará a cabo a lo largo de los próximos años. La tienda, situada en la primera planta del centro comercial Madrid Sur (avenida de Pablo Neruda, 91, Puente de Vallecas), se convierte así en la mayor tienda de la marca en España hasta la fecha.

El local cuenta con una superficie total de 1.300 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 1.000 m² corresponden a sala de ventas, e incorpora las líneas 'Woman', 'Man', 'Kids' y 'Underwear'. Con esta nueva implantación, Young Retail suma cinco tiendas de Terranova en España, tras las aperturas realizadas en Torrejón de Ardoz, Pinto o Alcorcón, entre otras.

Terranova. Centro comercial Madrid Sur
Terranova. Centro comercial Madrid Sur

Las mejores tiendas 'low cost' de Madrid

Sin duda, una gran manera de renovar tu armario a precios competitivos. Qué más se puede pedir. Entre las mejores tiendas outlet de Madrid se encuentran Outlet de Zara, Outlet Kirawira, Julietta, Outlet de Vinos, Sqrups, A Mercadoria, Outlet Moto, Retal Outlet, Outlet El Corte Inglés, Outlet Home Madrid, House Factory o Sportivo Outlet.

NO TE LO PIERDAS: Una de las marcas españolas de moda de baño y lencería más famosas abre su primera tienda en Madrid

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Invierno
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.