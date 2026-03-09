Ya sea en mercadillos, en outlets o en tiendas de segunda mano, qué mejor que renovar tu armario al mejor precio. Locales repletos de ropa vintage, o comercios que venden productos que provienen de excedentes de inventario o liquidaciones de temporadas pasadas (como Half Price), la capital es un lugar ideal para crear tu propio estilo.

Terranova. Centro comercial Madrid Sur

El 'Primark italiano' abre una nueva tienda en Madrid

Conocido como el 'Primark italiano', Terranova abre las puertas de su nuevo establecimiento, parte del ambicioso plan de crecimiento que se llevará a cabo a lo largo de los próximos años. La tienda, situada en la primera planta del centro comercial Madrid Sur (avenida de Pablo Neruda, 91, Puente de Vallecas), se convierte así en la mayor tienda de la marca en España hasta la fecha.

El local cuenta con una superficie total de 1.300 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 1.000 m² corresponden a sala de ventas, e incorpora las líneas 'Woman', 'Man', 'Kids' y 'Underwear'. Con esta nueva implantación, Young Retail suma cinco tiendas de Terranova en España, tras las aperturas realizadas en Torrejón de Ardoz, Pinto o Alcorcón, entre otras.

Las mejores tiendas 'low cost' de Madrid

Sin duda, una gran manera de renovar tu armario a precios competitivos. Qué más se puede pedir. Entre las mejores tiendas outlet de Madrid se encuentran Outlet de Zara, Outlet Kirawira, Julietta, Outlet de Vinos, Sqrups, A Mercadoria, Outlet Moto, Retal Outlet, Outlet El Corte Inglés, Outlet Home Madrid, House Factory o Sportivo Outlet.

