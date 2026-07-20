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Así puedes ser el primero en lucir gratis la segunda estrella en tu camiseta de la Selección Española

El combinado nacional derrotó por un gol a cero a Argentina en la final, que se jugó en el estadio MetLife

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
La Selección Española levantado el trofeo
© RFEF | La Selección Española levantado el trofeo
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Ya es oficial. Tras 16 años, la Selección Española vuelve a ser campeona del mundo. La batallada final, donde el combinado nacional derrotó a Argentina por un gol a cero, gracias al trallazo de Ferran Torres en el minuto 106, significa que la popular camiseta de la Selección podrá lucir ahora su segunda estrella

Así puedes lucir la segunda estrella en tu camiseta de la Selección antes que nadie

Y, si quieres ser el primero en lucir esta legendaria segunda estrella, entre los días 20 y 21 de julio, el espacio SAMPLIA, ubicado en Callao (Gran Vía, 46), os permitirá conseguir esa segunda estrella antes que nadie. De la mano de Hellmann's, es tan sencillo como acudir con una camiseta oficial de la Selección, que será personalizada de forma gratuita y al momento, con la segunda estrella, pudiendo ser así de los primeros en lucirla.

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Más allá de esta esperada segunda estrella, si os acercáis a esta 'pop up' podréis participar en una variedad de dinámicas y juegos para apoyar al equipo, y conseguir una variedad de productos de la marca, de forma gratuita.

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