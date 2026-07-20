España celebra el Mundial de 2026 en Madrid: todo lo que debes saber sobre la rúa de los campeones

Shutterstock | Los jugadores de la selección española de fútbol durante la celebración con cientos de aficionados para celebrar la UEFA EURO 2024 en la Plaza de Colón de Madrid

El acto concluirá junto al Palacio de Cibeles, con la presentación de los futbolistas y múltiples actuaciones musicales

La segunda estrella ya es real. Tras derrotar a Argentina por un gol a cero, tras un (ya histórico) testarazo de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga, la Selección Española vuelve a ser campeona del mundo, tras 16 años de esa mágica noche en Johannesburgo. El estadio MetLife (Nueva York Nueva Jersey) fue testigo de esta hazaña deportiva que, tras una noche de festejos, aterriza ahora en Madrid.

Shutterstock Rúa Selección Española Eurocopa 2024

La Selección Española recorre Madrid: así será la rúa de los campeones del mundo

Una vez más, Madrid se viste de rojo para recibir a los actuales campeones del mundo, que, tras vivir una noche memorable, pone en marcha una larga temporada de festejos. Como en otras grandes gestas de la Selección, podréis acompañar al equipo en su recorrido por las calles de la capital, para festejar la conquista del Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Después de llevar a cabo las recepciones oficiales, la expedición iniciará una multitudinaria rúa en autobús descubierto que atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid antes de concluir en la calle Montalbán, junto al Palacio de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración con la presentación de los futbolistas y, entre otras sorpresas, múltiples actuaciones musicales de artistas y bandas como Arde Bogotá, Barce, Alex Martini o Pawly.

El itinerario completo comenzará sobre las 19.00 h, en el Palacio de la Zarzuela, y pasará por Moncloa, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, en sentido contrario, Jorge Juan, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán. La llegada de los jugadores y el cuerpo técnico a este escenario está prevista, aproximadamente, sobre las 21.00 h.

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Los mejores bares para ver un partido de fútbol en Madrid

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