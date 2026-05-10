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Madrid

Knockout! (foto: Pedro Gonzalez).
Knockout! (foto: Pedro Gonzalez).
Knockout! (foto: Pedro Gonzalez).

Los mejores bares de Madrid para ver el Mundial de Fútbol 2026

Los locales con las pantallas más grandes, las mejores cervezas y todos los partidos de fútbol para compartirlos con tus amigos

Marta Bac
Escrito por Marta Bac
Directora editorial, Time Out Madrid
Colaboradores: María Sanz y Llorenç Julià Ruiz
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Para disfrutar del deporte rey, especialmente si el encuentro es un clásico, un derbi o una final, es importante encontrar un buen bar con buenas tapas y cerveza fría. Por eso, hemos seleccionado los mejores bares para ver fútbol en Madrid. Con grandes pantallas y mucho espacio para que te lleves a todos tus amigos.

Y no solo eso. Sabemos que no solo de fútbol viven los amantes de ver deporte en televisión. Por eso, en esta selección también se cuelan locales donde es posible disfrutar de otras retransmisiones. Eso sí, todos tienen en común el buen ambiente que se genera, la energía que se crea cuando se encuentran los aficionados y que siempre, da igual el resultado, hay tiempo para una fiesta después del partido.

RECOMENDADO: 16 bares originales y diferentes en Madrid

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Sports bar en Madrid

La Fontana de Oro

  • Bares deportivos
  • Sol
La Fontana de Oro
La Fontana de Oro
©Juan Antonio Flores Segal

Mítica taberna irlandesa en pleno centro de Madrid. Es famosa por abrir hasta altas horas de la madrugada y por la gran cantidad de turistas que suelen abarrotar el local. Su amplia variedad de cervezas, sus mesas de billar y sus dos pisos con mesas de madera, sillas y sofás la convierten en un lugar perfecto para tomar una caña y disfrutar del ambiente. En su gran pantalla se proyectan todo tipo de deportes, desde fútbol de cualquier liga hasta rugby y otros grandes acontecimientos deportivos. Acude con antelación suficiente si quieres coger un buen sitio en este bar para ver fútbol en Madrid. 

Dónde está: calle de la Victoria, 1 (Metro: Sol)

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Dubliners

Dubliners
Dubliners
Dubliners

Dubliners es uno de los bares irlandeses más frecuentados de Madrid. Entre su clientela conviven amantes del deporte que acuden a sabiendas de que en las pantallas distribuidas por diferentes puntos del local encontrarán hasta el partido de la competición más remota que deseen ver; turistas que, en un momento dado, quieren entrar en un lugar que les parezca ligeramente conocido; y algún que otro madrileño o residente en la ciudad buen conocedor de que en este pub siempre suele haber buen ambiente.

Dónde está: calle de Espoz y Mina, 7 (Metro: Sol)

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F1 Arcade Madrid

  • Qué hacer
  • Ciudad
F1 Arcade Madrid
F1 Arcade Madrid
F1 Arcade

En este listado hay mucho bar para ver el fútbol en Madrid y aquí lo que te traemos es algo menos extendido: un lugar para ver Fórmula 1. Este espacio, con sus 1.500 metros cuadrados, abrió sus puertas en primavera con una propuesta que combina simuladores para vivir algo parecido a conducir un bólido de estas características, gastronomía y coctelería y pantallas mires donde mires porque se retransmiten los Grandes Premios en directo. Y no solo eso, a veces coincidiendo con las carreras se organizan hasta fiestas.

Dónde está: Paseo de la Castellana, 103 (Metro: Santiago Bernabéu)

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Knockout! Sports Bar

Knockout! Sports Bar
Knockout! Sports Bar
Knockout! (foto: Pedro Gonzalez).

Pantallas gigantes, retransmisiones en directo, un ambiente digno de estadio o cancha y una amplia oferta gastronómica, con hamburguesas, nachos o perritos calientes, son algunas de las cosas que podrás encontrar en Knockout! Sports Bar. Repleto de icónicas imágenes de atletas, e incluso una estatua dorada de un boxeador al más puro estilo 'Rocky', esta es sin duda una apuesta de primera división para los amantes del deporte.

Dónde está: Casino Gran Madrid, Autovía A6, salida 27. Torrelodones

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QW Bar & Pub

QW Bar & Pub
QW Bar & Pub
QW Bar & Pub

Los eventos deportivos más importantes del mundo acompañados de a todo tipo de cervezas nacionales e internacionales y cócteles exclusivos crean un ambiente único, repleto de energía y emoción. Además, este bar también ofrece una carta de aperitivos, fiestas temáticas y música en directo de distintos géneros.

Dónde está: calle de Vergara, 12 (Metro: Ópera)

O'Connell St

O'Connell St
O'Connell St
O'Connell St

A este pub irlandés lo encontrarás cerca, muy cerca, de la Puerta del Sol. Además de lo que se espera de este tipo de establecimientos (véase cerveza Guinness en pantagruélicas pintas), suman otras propuestas más pensadas para atraer a los miles de turistas que abarrotan esa zona. Así, en O’Connell S.T podrás disfrutar de cócteles y cuentan con una carta compuesta por una buena cantidad y una gran variedad de tapas y raciones. Y sí, aquí puede verse el fútbol (o cualquier evento deportivo susceptible de ser televisado). De hecho, dada su céntrica ubicación es frecuente que se congreguen en el bar aficionados de los equipos que juegan contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid en competiciones internacionales y que han llegado a la ciudad sin entrada.

Dónde está: calle de Espoz y Mina, 7 (Metro: Sol)

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87 Millas Sport Bar

87 Millas Sport Bar
87 Millas Sport Bar
87 Millas Sport Bar

Punto de encuentro para los amantes del deporte, este establecimiento cuenta con varias pantallas distribuidas por la sala para que no te pierdas ni un segundo de tu partido, sea fútbol, tenis o baloncesto, entre otros. Además, puedes disfrutar de una amplia carta de hamburguesas, tostas o raciones, reflejando lo mejor de las cocinas americana, mexicana y peruana. 

Dónde está: calle de Galileo, 75 (Metro: Islas Filipinas)

The James Joyce

  • Cervecerías
  • Barrio de Salamanca
The James Joyce
The James Joyce
James Joyce Irish Pub

Pertenece a una cadena global de pubs de estilo irlandés. Con Guinness y Murphy´s de grifo, comida de pub, camareros locuaces y muchos partidos de rugby y Premier League en sus enormes pantallas. Lo más interesante quizás es que antiguamente el local era el Café Lion, favorito entre los escritores de posguerra. 

Dónde está: calle de Alcalá, 59 (Metro: Banco de España)

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The Irish Rover

  • Cervecerías
  • Tetuán
The Irish Rover
The Irish Rover
The Irish Rover

Un de las tabernas irlandesas más famosas de Madrid, tanto por su oferta de cervezas y su inmejorable ubicación junto al Paseo de la Castellana, como por sus conciertos y actuaciones musicales que organizan a menudo. También es uno de los míticos entre los bares para ver fútbol en Madrid, además de punto de encuentro para disfrutar de otras retransmisiones deportivas con amigos. 

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Beer's Corner

  • Cervecerías
  • Ciudad Lineal
Beer's Corner
Beer's Corner

Una pantalla solo para ti y tus amigos. ¿Es eso posible en un bar para ver fútbol en Madrid? En el Beer’s Corner, sí. Cada mesa cuenta con una televisión individual para que disfrutes de tu encuentro favorito. Su carta de cervezas es bastante amplia y su oferta gastronómica es la típica de una cervecería irlandesa: hamburguesas, sándwiches, perritos, etc. 

Dónde está: calle de Arriaga, 19 (Metro: La Elipa)

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