Los locales con las pantallas más grandes, las mejores cervezas y todos los partidos de fútbol para compartirlos con tus amigos

Para disfrutar del deporte rey, especialmente si el encuentro es un clásico, un derbi o una final, es importante encontrar un buen bar con buenas tapas y cerveza fría. Por eso, hemos seleccionado los mejores bares para ver fútbol en Madrid. Con grandes pantallas y mucho espacio para que te lleves a todos tus amigos.

Y no solo eso. Sabemos que no solo de fútbol viven los amantes de ver deporte en televisión. Por eso, en esta selección también se cuelan locales donde es posible disfrutar de otras retransmisiones. Eso sí, todos tienen en común el buen ambiente que se genera, la energía que se crea cuando se encuentran los aficionados y que siempre, da igual el resultado, hay tiempo para una fiesta después del partido.

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