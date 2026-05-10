Mítica taberna irlandesa en pleno centro de Madrid. Es famosa por abrir hasta altas horas de la madrugada y por la gran cantidad de turistas que suelen abarrotar el local. Su amplia variedad de cervezas, sus mesas de billar y sus dos pisos con mesas de madera, sillas y sofás la convierten en un lugar perfecto para tomar una caña y disfrutar del ambiente. En su gran pantalla se proyectan todo tipo de deportes, desde fútbol de cualquier liga hasta rugby y otros grandes acontecimientos deportivos. Acude con antelación suficiente si quieres coger un buen sitio en este bar para ver fútbol en Madrid.
Dónde está: calle de la Victoria, 1 (Metro: Sol)