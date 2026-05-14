El evento veraniego vuelve a acercar América a España durante tres jornadas con un line-up ecléctico y único

El festival celebrará su novena edición continuando con su apuesta por un cartel ecléctico. Río Babel 2026 se celebrará del 3 al 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, con Katy Perry, The Offspring, Amaia, Bomba Estéreo, Molotov o La Casa Azul como algunos de los nombres más destacados de su cartel. Además de la propuesta musical, Río Babel también se caracteriza por apostar por la comedia y el humor, con su escenario 'Babel Comedy'.

El festival Río Babel 2025

Esta es la programación completa de Babel Comedy

Durante los días 3, 4 y 5 de julio de 2026, el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid se vuelve a transformar en la casa del Festival Río Babel. El primer encuentro del verano en Madrid vuelve a acercar América a España durante tres jornadas con un line-up ecléctico y único, con grandes artistas y bandas que elevan el cartel de su próxima edición.

La jornada inaugural de 'Babel Comedy' en la novena edición del festival contará con la presentación de Esther Gimeno, conocida cómica, actriz y guionista, que presentará su espectáculo 'Como puños'. El line-up del primer día lo completan Jorge Yorya, cómico y presentador, así como Iñaki Urrutia y David Suárez, con sus respectivos shows 'Perdone caballero' y 'Humor blanco'. 'Podcast, el Podcast' cierra el cartel del viernes, de la mano de Miguel Campos, Laura del Val, Jorge Yorya y Aarón Aguilera nuevamente.

La presentadora de 'Babel Comedy' en la segunda jornada del Festival Río Babel será Virginia Riezu. El elenco de humoristas del 4 de julio también contará con Abián Díaz y su piano, Fran Pati, con su show 'Y tú, ¿tienes pueblo?', además de Clara Ingold y su espectáculo 'Paloma en el parque' y 'PENA Y PÁNICO SHOW', el podcast de La Prados y Raquel Hervás.

La última jornada de Babel Comedy correrá a cargo de Raquel Hervás como presentadora. Por su lado, el uruguayo Facu Díaz repite otro año más con su renovado show 'Esto no es culpa de nadie' como análisis ácido e irónico de la sociedad. A este se suma Xavi Daura, con 'Báilenlo' y Patricia Espejo como broche de oro de Babel Comedy.

El festival Río Babel 2025 @patrymartinphoto

Cómo conseguir entradas para el festival Río Babel

Las entradas generales para el festival Río Babel ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 55 euros, aunque contáis con opciones como abonos para las tres jornadas o abono 'kids'.

Los mejores festivales de música en 2026

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Este año, entre los más destacados figuran Sound Isidro, Huellas Music Fest, Maudes Festival, Brunch! Electronik, ReggaeMad Fest, BlockParty Arganzuela 2026, I Love Reggaeton Madrid 2026, Noches del Botánico 2026 o Love The 90's Festival.

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