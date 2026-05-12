El objetivo es poner en valor el talento local y las nuevas voces de la escena musical

Madrid se llena de música durante la celebración de las Fiestas de San Isidro. Con conciertos de artistas y bandas como La Milagrosa, La Paloma, Xavibo, Carlangas o Baiuca, entre muchos otros, El Corte Inglés de Callao se suma a la programación musical, con una completa transformación en una auténtica taberna castiza.

Música en directo en Callao por las Fiestas de San Isidro 2026

Así, el próximo 14 de mayo, de 18.00 a 20.00 h, El Corte Inglés de Callao buscará poner en valor el talento local y las nuevas voces de la escena musical. El evento arrancará con la grabación en directo del podcast 'Último Acorde Talks', que contará con la participación de Sexy Zebras, una de las bandas de rock más potentes del panorama nacional.

Sexy Zebras

Tras la grabación, el escaparate seguirá llenándose de música, con el 'showcase' en directo de La Azotea, banda emergente de pop rock madrileño que destaca por su sonido fresco y por unas letras de marcado carácter generacional, consolidándose como una de las propuestas con mayor proyección dentro de la nueva escena musical de Madrid.

Como broche final, la tarde se cerrará con el 'showcase' musical de Miss Caffeina, grupo referente del indie pop nacional. Su actuación pondrá el colofón a una jornada pensada para celebrar la música, la cultura y las tradiciones de la ciudad.

El Reina Sofía acoge una gran programación musical por el Día Internacional de los Museos

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía celebra un año más una gran maratón de conciertos, que en esta ocasión contará con las actuaciones en directo de artistas y bandas como Carlangas, Soleá Morente, La Pegatina, Pipiolas, Triángulo de Amor Bizarro o Zahara, entre muchos otros.

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