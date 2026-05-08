Más de 20 actuaciones pasarán por el escenario del museo, en un encuentro abierto al público que une música, arte y ciudadanía

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía celebra un año más una gran maratón de conciertos, que en esta ocasión contará con las actuaciones en directo de artistas y bandas como Carlangas, Soleá Morente, La Pegatina, Pipiolas, Triángulo de Amor Bizarro o Zahara, entre muchos otros.

Museo Nacional Reina Sofía

El Museo Reina Sofía celebra el Día Internacional de los Museos

Este gran festival de música, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar en el Patio del Edificio Nouvel, entre las 09.00 y las 23.00 h. De este modo, el Museo traslada al viernes 22 de mayo la celebración del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el lunes 18 de mayo. Ambos días, la entrada al Museo será gratuita en su horario habitual, de 10.00 a 21.00 h.

Más de 20 actuaciones pasarán por el escenario del Reina Sofía, en un encuentro abierto al público que busca convertir una vez más al Museo como un espacio de convivencia entre música, arte y ciudadanía. En cuanto a la programación, esta jornada musical arrancará a las 09.00 h, con los conciertos de Carlangas y Conociendo Rusia. A lo largo del día, podréis disfrutar de los conciertos de Fetén Fetén, Shego, Dear Joanne, Mala Gestión, Niños Bravos, Soleá Morente, Go Cactus, Kokoshca, Queralt Lahoz, La Tania, María José Llergo, O Kwarteto, La Pegatina, Sienna, Micky y los colosos del ritmo, Pipiolas, Zetak, Ven'nus, Hnos Munoz, Escandaloso Xpósito, Gara Durán, Erik Urano, Estrellas del Rap Nacional (Teo Lucadamo, Manu El y D.A.W.I.T.), Ángel Stanich, Triángulo de Amor Bizarro y Zahara.

Museo Nacional Reina Sofía

Conciertos gratuitos durante las Fiestas de San Isidro 2026

Entre las actividades más destacadas de las fiestas se encuentran los conciertos, que se celebrarán en escenarios como los Jardines de las Vistillas, el parque de San Isidro o la Plaza Mayor. Este año, actuarán durante San Isidro artistas y bandas como David Otero, La Milagrosa, Carlangas, La Milagrosa, Las Ketchup, Amore o Xavibo, entre muchos otros.

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