La programación completa incluye una gran variedad de actividades para todos los públicos, en distintos escenarios de la capital

Queda muy poco para poder volver a disfrutar de las fiestas más tradicionales y castizas de la capital. Este año, San Isidro regresa cargado con un programa repleto de actividades para toda la familia, como espectáculos de danza y circo, gastronomía madrileña, ferias, el tradicional pregón o los pasacalles, con los queridos gigantes y cabezudos. No os olvidéis de vuestros vestidos de chulapo y chulapa, al igual que el clavel, para disfrutar de unas jornadas repletas de entretenimiento entre el 7 y 17 de mayo.

Y entre las actividades más destacadas se encuentran los conciertos, que se celebrarán en escenarios como los Jardines de las Vistillas, el parque de San Isidro o la Plaza Mayor. Si quieres disfrutar de una gran variedad de actuaciones gratuitas, toma nota, pues esta es la programación oficial que se podrá disfrutar a lo largo de las Fiestas de San Isidro.

Xavibo

Parque de San Isidro

Pasarán por el escenario principal y castizo del parque de San Isidro artistas y bandas como Socio Ejecutor (8 de mayo, 20.30 h); Serko (8 de mayo, 22.00 h); DJ Del Puerto (8 de mayo, 23.59 h); Interferencias (9 de mayo, 20.30 h); David Otero (9 de mayo, 22.00 h); DJ Sofía Cristo (9 de mayo, 23.59 h); Manuel Malou (10 de mayo, 20.00 h); Demarco Flamenco (10 de mayo, 21.30 h); Castor Head (11 de mayo, 20.00 h); 'Iros todos a...' Tributo a Extremoduro (11 de mayo, 21.30 h); La Milagrosa (12 de mayo, 20.00 h); VVV Trippin You (12 de mayo, 21.30 h); Mari Pepa de Chamberí (13 de mayo, 19.00 h); Amor Líquido (13 de mayo, 20.00 h); Carlangas (13 de mayo, 21.30 h); Vicente Calderón (14 de mayo, 20.30 h); Rubén Pozo y los chicos de la curva (14 de mayo, 22.00 h); Fernanda Arrau DJ Set (14 de mayo, 23.59 h); Pablo Pueblo DJ Set (15 de mayo, 20.30 h); Las Ketchup (15 de mayo, 21.30 h); Los Chunguitos y familia (15 de mayo, 22.30 h); Tiraya y Patataonstereo DJ Set (15 de mayo, 23.59 h); Olga María Ramos (16 de mayo, 19.00 h); Amore (16 de mayo, 20.30 h); Fangoria (16 de mayo, 22.00 h); Cascales DJ Set (16 de mayo, 23.59 h); La Paloma (17 de mayo, 20.00 h) y Xavibo (17 de mayo, 21.30 h).

Carlangas, por Alfredo Arias.

Jardines de las Vistillas

En los Jardines de las Vistillas, podréis disfrutar de las actuaciones de El Nuevo Madriz' con Pablito Tedeka + Ruptura DJ Set (14 de mayo, 19.00 h); Rebe (14 de mayo, 20.30 h); Hens (14 de mayo, 22.00 h); Camellos (15 de mayo, 21.45 h); Mari Pepa de Chamberí (16 de mayo, 13.15 h); Las Dianas (16 de mayo, 20.30 h); Triángulo de Amor Bizarro (16 de mayo, 22.00 h) u Olga María Ramos (17 de mayo, 17.00 h).

Plaza Mayor

Pasarán por la Plaza Mayor la Banda Sinfónica de Madrid, con su 'Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó' (15 de mayo, 21.30 h); La Bien Querida (16 de mayo, 20.00 h); Baiuca (16 de mayo, 21.45 h) o Las Migas (17 de mayo, 20.00 h).

Foto: Virgin Music La Bien Querida

Matadero Madrid

El espacio cultural Matadero Madrid acogerá la Verbena San Isidro con Orquesta Nuevo Versalles (14 de mayo, 20.30 h); la Verbena San Isidro con Orquesta Gran Rockset (15 de mayo, 20.30 h); la Verbena San Isidro con Orquesta Invictus (16 de mayo, 20.30 h) y la Verbena San Isidro con Orquesta Panther Show (17 de mayo, 20.30 h).

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