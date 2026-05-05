[title]
Queda muy poco para poder volver a disfrutar de las fiestas más tradicionales y castizas de la capital. Este año, San Isidro regresa cargado con un programa repleto de actividades para toda la familia, como espectáculos de danza y circo, gastronomía madrileña, ferias, el tradicional pregón o los pasacalles, con los queridos gigantes y cabezudos. No os olvidéis de vuestros vestidos de chulapo y chulapa, al igual que el clavel, para disfrutar de unas jornadas repletas de entretenimiento entre el 7 y 17 de mayo.
Y entre las actividades más destacadas se encuentran los conciertos, que se celebrarán en escenarios como los Jardines de las Vistillas, el parque de San Isidro o la Plaza Mayor. Si quieres disfrutar de una gran variedad de actuaciones gratuitas, toma nota, pues esta es la programación oficial que se podrá disfrutar a lo largo de las Fiestas de San Isidro.
Parque de San Isidro
Pasarán por el escenario principal y castizo del parque de San Isidro artistas y bandas como Socio Ejecutor (8 de mayo, 20.30 h); Serko (8 de mayo, 22.00 h); DJ Del Puerto (8 de mayo, 23.59 h); Interferencias (9 de mayo, 20.30 h); David Otero (9 de mayo, 22.00 h); DJ Sofía Cristo (9 de mayo, 23.59 h); Manuel Malou (10 de mayo, 20.00 h); Demarco Flamenco (10 de mayo, 21.30 h); Castor Head (11 de mayo, 20.00 h); 'Iros todos a...' Tributo a Extremoduro (11 de mayo, 21.30 h); La Milagrosa (12 de mayo, 20.00 h); VVV Trippin You (12 de mayo, 21.30 h); Mari Pepa de Chamberí (13 de mayo, 19.00 h); Amor Líquido (13 de mayo, 20.00 h); Carlangas (13 de mayo, 21.30 h); Vicente Calderón (14 de mayo, 20.30 h); Rubén Pozo y los chicos de la curva (14 de mayo, 22.00 h); Fernanda Arrau DJ Set (14 de mayo, 23.59 h); Pablo Pueblo DJ Set (15 de mayo, 20.30 h); Las Ketchup (15 de mayo, 21.30 h); Los Chunguitos y familia (15 de mayo, 22.30 h); Tiraya y Patataonstereo DJ Set (15 de mayo, 23.59 h); Olga María Ramos (16 de mayo, 19.00 h); Amore (16 de mayo, 20.30 h); Fangoria (16 de mayo, 22.00 h); Cascales DJ Set (16 de mayo, 23.59 h); La Paloma (17 de mayo, 20.00 h) y Xavibo (17 de mayo, 21.30 h).
Jardines de las Vistillas
En los Jardines de las Vistillas, podréis disfrutar de las actuaciones de El Nuevo Madriz' con Pablito Tedeka + Ruptura DJ Set (14 de mayo, 19.00 h); Rebe (14 de mayo, 20.30 h); Hens (14 de mayo, 22.00 h); Camellos (15 de mayo, 21.45 h); Mari Pepa de Chamberí (16 de mayo, 13.15 h); Las Dianas (16 de mayo, 20.30 h); Triángulo de Amor Bizarro (16 de mayo, 22.00 h) u Olga María Ramos (17 de mayo, 17.00 h).
Plaza Mayor
Pasarán por la Plaza Mayor la Banda Sinfónica de Madrid, con su 'Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó' (15 de mayo, 21.30 h); La Bien Querida (16 de mayo, 20.00 h); Baiuca (16 de mayo, 21.45 h) o Las Migas (17 de mayo, 20.00 h).
Matadero Madrid
El espacio cultural Matadero Madrid acogerá la Verbena San Isidro con Orquesta Nuevo Versalles (14 de mayo, 20.30 h); la Verbena San Isidro con Orquesta Gran Rockset (15 de mayo, 20.30 h); la Verbena San Isidro con Orquesta Invictus (16 de mayo, 20.30 h) y la Verbena San Isidro con Orquesta Panther Show (17 de mayo, 20.30 h).
Ver esta publicación en Instagram