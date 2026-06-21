El objetivo es recrear la emoción de un vuelo real a través de un simulador de última generación, donde podréis elegir entre tres escenarios distintos

Con el objetivo de recrear la emoción de un vuelo real a través de un simulador de última generación, la experiencia de aviación más extrema, 'SkyFall', aterriza en el centro comercial intu Xanadú. Con esta propuesta de ocio inmersiva, tendréis la oportunidad de poneros a los mandos de una cabina de avión construida sobre un fuselaje real, con movimiento total, pantallas curvas de ultra alta resolución sin puntos ciegos y audio espacial.

Llega a este centro comercial de Madrid una nueva experiencia inmersiva

Ubicada en el parking exterior frente a la puerta 2 de acceso al centro, 'SkyFall' se convierte así en la primera experiencia de su clase en el mundo, donde cada sacudida, cada alarma y cada decisión ha sido rodada por pilotos profesionales en activo. Más allá del simulador, esta propuesta integra un recorrido completo de experiencia aeroportuaria, con un recorrido de 'check-in', espera, embarque y salida.

Leonardo Baldassarre

Podréis elegir entre tres escenarios distintos, con tres historias diferentes y tres niveles de intensidad, con una duración de 17 minutos. El primero de ellos es 'Rescate en el Río Hudson' (SFX-001), un aterrizaje de emergencia en el corazón de Nueva York. La segunda simulación es 'Tormenta nocturna' (SFX-002), un vuelo ciego entre truenos y relámpagos en la que habrá que confiar en los mandos del avión mientras la tormenta más brutal de la noche pone a prueba los límites y nervios del piloto. La última de las experiencias es 'Pérdida de motores sobre los Alpes' (SFX-003), en la que los motores se apagan a 11.000 metros sobre las cumbres nevadas en un planeo sin retorno.

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