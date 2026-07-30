La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha puesto en marcha dos servicios especiales gratuitos de autobuses, con el objetivo de garantizar la movilidad urbana de los viajeros durante las obras que Metro llevará a cabo este verano en las líneas 6 y 7 del suburbano. En total, EMT Madrid desplegará hasta 24 autobuses para sustituir el servicio en los tramos afectados. Los servicios especiales, denominados SE6 y SE7, funcionarán todos los días de la semana mientras duren los trabajos.

Madrid se llena de autobuses gratis este verano

Con motivo de las obras de la línea 6 de Metro, del 1 de agosto al 2 de septiembre, ambos incluidos, EMT Madrid pondrá en marcha el servicio especial gratuito SE6, que enlazará las estaciones de Ciudad Universitaria y Argüelles. La primera salida del servicio especial se realizará a las 06.05 h desde ambas cabeceras, coincidiendo con el horario habitual de apertura de Metro. De domingo a jueves, las últimas salidas tendrán lugar a las 23.20 h desde Ciudad Universitaria y a las 23.33 h desde Argüelles. Los viernes y sábados, la última salida será a la 02.12 h desde Ciudad Universitaria y a la 01.48 h desde Argüelles. El servicio funcionará todos los días de la semana, con una frecuencia de paso de seis minutos en días laborables y de siete u ocho minutos los sábados y festivos. Para este servicio se destinarán hasta cinco autobuses.

Ayuntamiento de Madrid Servicio especial EMT Madrid

Asimismo, con motivo de las obras de la línea 7 de Metro, del 2 al 28 de agosto, ambos incluidos, EMT Madrid pondrá en funcionamiento otro servicio especial gratuito SE7, que conectará las estaciones de Gregorio Marañón y Pitis. La primera salida del servicio especial se realizará a las 06.05 h desde las estaciones de Pitis, Peñagrande, Antonio Machado, Francos Rodríguez y Guzmán el Bueno. Para prestar este servicio se destinarán hasta 19 autobuses.

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