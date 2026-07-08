Confirmado: estas serán las cuatro nuevas estaciones de la Línea 11 de Metro

Las obras supondrán la construcción de un tramo de más de siete kilómetros, y una inversión de 880,6 millones de euros

El que posiblemente es el medio de transporte preferido por los madrileños, gracias a su variedad de conexiones y destinos, el metro está en constante fase de evolución y cambio. Ya sea el ambicioso proyecto de automatización de la Línea 6 o la instalación de los nuevos tornos, Madrid contará con cuatro nuevas estaciones.

El metro, en obras: cuatro nuevas estaciones en Madrid

Las obras, que supondrán la construcción de un tramo de 7,2 kilómetros, incluye cuatro estaciones de nueva construcción y dos enlaces con la red actual del suburbano y Cercanías. Este proyecto supone una inversión de 880,6 millones de euros, para prolongar la Línea 11 hasta Valdebebas Norte, con el objetivo, entre otros, de mejorar la movilidad en el noreste de la capital.

Metro de Madrid Metro de Madrid

El tramo supone la construcción de cuatro nuevas estaciones, como son IFEMA-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Isabel Zendal y Valdebebas Norte, y dos estaciones de enlace sobre infraestructuras ya existentes, como son Mar de Cristal, donde la L11 conectará con la 4 y la 8, y Aeropuerto T4, que enlazará con la L8 y la red de Cercanías.

Desde Mar de Cristal, la nueva infraestructura llegará a IFEMA-Cárcavas, dando servicio a la ampliación del recinto ferial y al futuro circuito urbano MADRING. Desde allí continuará hasta el intercambiador de Valdebebas, conectando con la futura Ciudad de la Justicia. El recorrido proseguirá hacia la estación Hospital Enfermera Isabel Zendal, para continuar después hasta la estación de Metro de la T4. Finalmente, la actuación concluirá en Valdebebas Norte, donde dará cobertura a los nuevos vecinos de este ámbito.

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