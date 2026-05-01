En transporte público madrileño sigue en constante fase de cambio y mejora. Ya sea con la próxima apertura de una nueva estación o la instalación de los tornos inteligentes, el suburbano madrileño actualiza cada vez más sus instalaciones. Coincidiendo con la visita del Papa León XIV (del 6 al 12 de junio), el pago con tarjeta de crédito física o en el móvil en la red de la Metro de Madrid será una realidad a partir del próximo mes de junio, con el objetivo es agilizar y facilitar el acceso de los viajeros al suburbano.

Tornos inteligentes. Metro de Madrid

Llega el pago con tarjeta de crédito a los tornos del metro

El nuevo sistema estará disponible en todos los nuevos tornos. En el caso de la línea 8, Nuevos Ministerios, Mar de Cristal, Feria de Madrid, Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 tendrán todos los tornos habilitados para el pago con tarjeta bancaria. Por otra parte, Colombia, Pinar del Rey y Barajas contarán con esta modalidad al menos en dos de los tornos de cada estación. En total, la red dispone de más de 400 nuevos tornos, en los cuales será posible el pago con tarjeta bancaria. En cuanto a las estaciones que aun no disponen de estos nuevos tornos, se habilitará el pago con tarjeta en al menos dos de los tornos existentes, aunque sean de una modalidad anterior.

Para poder realizar el pago, se ha instalado una nueva electrónica de control y lectores de códigos QR y EMV. Los dispositivos de seguridad leen el chip de las tarjetas bancarias o dispositivos móviles, y el software permite gestionar los cobros con las entidades bancarias. El sistema, denominado BackOffice, almacena y procesa la información de los accesos realizados por los viajeros, lo que permite almacenar, durante un periodo de tiempo, las validaciones hechas en los equipos de peaje del suburbano y, al finalizar el periodo transcurrido, realizar el cálculo de la mejor tarifa a aplicar.

Igualmente, se mantendrá la compatibilidad con la Tarjeta de Transporte Público (ATP) y los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

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