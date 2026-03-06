Avanzan los trabajos de remodelación de la futura estación de Bernabéu, lo que ha provocado la interrupción del servicio en varios destinos

El ambicioso proyecto de remodelación integral de la estación de Santiago Bernabéu, parte de la Línea 10 de Metro de Madrid, entrará próximamente en una nueva fase que, en consecuencia, provocará una gran interrupción en el tramo que une las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco, a partir del 28 de marzo y hasta finales de año.

Así, a lo largo de los próximos meses, se habilitará un servicio sustitutivo de autobuses, completamente gratuito, al igual que un refuerzo de las líneas cercanas, tanto de la EMT como del suburbano madrileño. El dispositivo contará con diez vehículos de la EMT, con frecuencias de tres a cinco minutos, según las previsiones.

©Metro de Madrid

El objetivo de estos trabajos es completar la actuación durante el primer trimestre del año 2027. La entrada de esta nueva fase de los trabajos permitirá así la liberación del eje central del paso de la Castellana, ocupado desde el año pasado por maquinaria pesada y operarios. Recordemos que, tras la reforma, esta estación pasará a llamarse 'Bernabéu'.

Con una inversión de más de 65 millones de euros, los trabajos de renovación permitirán multiplicar el espacio de la estación, mejorar la accesibilidad, aumentar el tamaño de los andenes y facilitar la entrada desde las calles.

NO TE LO PIERDAS: Cierra por sorpresa media línea del metro de Madrid por obras de mantenimiento: estas son las alternativas gratuitas para cubrir el trayecto

