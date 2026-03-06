Suscríbete
Noticias

Cierra por sorpresa media línea del metro de Madrid por obras de mantenimiento: estas son las alternativas gratuitas para cubrir el trayecto

La actuación requiere disponer de un intervalo de tiempo continuado para garantizar que las tareas puedan ejecutarse con todas las medidas de seguridad necesarias

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Metro de Madrid
El transporte público de la capital está en constante fase de cambio y evolución. Ya sea el titánico proyecto para la llegada del metro del futuro, o la ampliación de las líneas, son muchos los trabajos en marcha para mejorar la calidad de los sistemas de desplazamiento madrileños. Aun así, a veces es necesario realizar cortes y suspensiones en el servicio.

Estación de Metro
Un tramo de esta línea de metro cierra durante varios días

Metro de Madrid suspenderá el servicio de trenes entre las estaciones de Moncloa y Sol de la línea 3, entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo, ambos inclusive, debido a una serie de trabajos de mantenimiento y renovación de la superestructura de vía en la estación de Plaza de España y el túnel entre esta estación y Ventura Rodríguez.

Esta actuación requiere disponer de un intervalo de tiempo continuado para garantizar que las tareas puedan ejecutarse con todas las medidas de seguridad necesarias, siendo imprescindibles para asegurar la fiabilidad del servicio, prolongar la vida útil de la infraestructura y mejorar la seguridad de la explotación ferroviaria. 

Metro de Madrid
Para reforzar la movilidad, se pondrá en marcha un servicio especial de autobuses gratuito entre Moncloa y Callao, con el mismo horario del servicio de Metro durante los tres días de suspensión, aunque también se recomienda el uso de las correspondencias con el resto de las líneas de Metro en las estaciones afectadas.

