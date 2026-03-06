La actuación requiere disponer de un intervalo de tiempo continuado para garantizar que las tareas puedan ejecutarse con todas las medidas de seguridad necesarias

El transporte público de la capital está en constante fase de cambio y evolución. Ya sea el titánico proyecto para la llegada del metro del futuro, o la ampliación de las líneas, son muchos los trabajos en marcha para mejorar la calidad de los sistemas de desplazamiento madrileños. Aun así, a veces es necesario realizar cortes y suspensiones en el servicio.

Estación de Metro

Un tramo de esta línea de metro cierra durante varios días

Metro de Madrid suspenderá el servicio de trenes entre las estaciones de Moncloa y Sol de la línea 3, entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo, ambos inclusive, debido a una serie de trabajos de mantenimiento y renovación de la superestructura de vía en la estación de Plaza de España y el túnel entre esta estación y Ventura Rodríguez.

Esta actuación requiere disponer de un intervalo de tiempo continuado para garantizar que las tareas puedan ejecutarse con todas las medidas de seguridad necesarias, siendo imprescindibles para asegurar la fiabilidad del servicio, prolongar la vida útil de la infraestructura y mejorar la seguridad de la explotación ferroviaria.

Metro de Madrid

Para reforzar la movilidad, se pondrá en marcha un servicio especial de autobuses gratuito entre Moncloa y Callao, con el mismo horario del servicio de Metro durante los tres días de suspensión, aunque también se recomienda el uso de las correspondencias con el resto de las líneas de Metro en las estaciones afectadas.

NO TE LO PIERDAS: Transporte en Madrid: todo lo que necesitas saber para moverte por la ciudad

