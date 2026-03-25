Gildas, escabeches, bravas... todo ese ritual a la hora del vermú quiere ser la nueva imagen de tu móvil esta primavera

El gen castizo ahora lo puedes llevar puesto. Colgando del cuello, en el bolsillo, mientras haces una foto de la enésima gilda. Tras una colección cápsula con Uniqlo, los responsables de Hermanos Vinagre sigue ampliando fronteras más allá de la barra. Barras que ya están estratégicamente localizadas en cinco barrios de Madrid, desde aquel primer local en Retiro al recién abierto en Pintor Rosales, la última calle de moda para terracear esta primavera.

Hermanos Vinagre

Si hace unos días estaban invitando a vermú -en una colaboración con el madrileño Zarro-, hoy lanzan una serie de fundas de móvil con la hiperfamosa La Casa de las Carcasas. Ya están a la venta en la web y las 38 tiendas repartidas por todo el país. Son cinco diseños distintos -Gilda, Vermú, Escabeches, La Brava y Castiza- para una colección efímera, diseñada para diferentes modelos de móvil, que comprime el ritual y la iconografía de todo buen aperitivo sea en Madrid o en Sevilla.

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