Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Ayer con Uniqlo, hoy los reyes del aperitivo en Madrid lanzan las carcasas más pintonas: dónde conseguirlas

Gildas, escabeches, bravas... todo ese ritual a la hora del vermú quiere ser la nueva imagen de tu móvil esta primavera

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
Hermanos Vinagre
Hermanos Vinagre
Publicidad

El gen castizo ahora lo puedes llevar puesto. Colgando del cuello, en el bolsillo, mientras haces una foto de la enésima gilda. Tras una colección cápsula con Uniqlo, los responsables de Hermanos Vinagre sigue ampliando fronteras más allá de la barra. Barras que ya están estratégicamente localizadas en cinco barrios de Madrid, desde aquel primer local en Retiro al recién abierto en Pintor Rosales, la última calle de moda para terracear esta primavera.  

Gilda de Hermanos Vinagre
Hermanos Vinagre

Si hace unos días estaban invitando a vermú -en una colaboración con el madrileño Zarro-, hoy lanzan una serie de fundas de móvil con la hiperfamosa La Casa de las Carcasas. Ya están a la venta en la web y las 38 tiendas repartidas por todo el país. Son cinco diseños distintos -Gilda, Vermú, Escabeches, La Brava y Castiza- para una colección efímera, diseñada para diferentes modelos de móvil, que comprime el ritual y la iconografía de todo buen aperitivo sea en Madrid o en Sevilla. 

Hermanos Vinagre
Hermanos Vinagre

NO TE LO PIERDAS: Descubre nuestras últimas recomendaciones y reseñas para comer y beber

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Love Local
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.