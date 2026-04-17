Dos planes urgentes. Urgentísimos. Porque ya tenemos aquí el fin de semana (sol, mucho terraceo, un par de quedadas con amigos, final de la Copa del rey, brunch de domingo al aire libre...) y la apertura de un nuevo obrador en Chamberí. Vamos directos.

Melt

Está a punto de estrenarse en Madrid un local especializado en brownies. ¿Lo esperabais? Nosotros tampoco. Pero es una realidad y el sueño de Olivia. Dejó sus hojas de cálculo en una empresa multinacional para convertir lo que era un hobbie doméstico en su nuevo trabajo. El ordenador son ahora son mezcladoras, batidoras amasadoras, carros bandejeros... Este sábado 18 de abril a las 17.00 abre Melt y para celebrarlo regala una pieza de brownie a los 50 primeros clientes que se acerquen a conocer su tienda-obrador; una invitación irrenunciable con los precios que ha alcanzado el buen chocolate. Habrá otros dulces (no faltan las cookies en su preciosa vitrina) pero la columna vertebral del proyecto, vestido de un llamativo amarillo, será este popularísimo postre de origen estadounidense que hacen a diario (y a la vista de todos) y se presenta en varios formatos, con distintos toppings y un exquisito packaging. ¿Dónde? En Cea Bermúdez, 10. Ella dice que hornea el mejor brownie de la ciudad. Hay que ir a (com)probarlo.

La Flaca

Una desenfadada taberna en el corazón de la Milla de Oro acaba de dar el pistoletazo de salida a su terracita, al aperitivo entre amigxs y al sol. Música en directo, jaleo, gente joven y raciones sencillas que te apañan un tardeo. Pero el día favorito para muchos aquí será siempre el domingo. A sus torreznos con revolconas, gildas, ensaladilla rusa, laterío fino, fish and chips de bienmesabe, las bravas de Mila... se suma el que llaman vermut infinito. Durante cuatro horas, de 13.00 a 17.00, te pides un vaso de vermut y te lo rellenan gratis todas las veces que quieras. ¿Cuántos te puedes tomar antes de que se te trabe la lengua? Pásate por La Flaca (Serrano, 43), la pista de despegue para no pensar en el lunes de oficina.

La Flaca

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