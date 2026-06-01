El objetivo es reforzar el posicionamiento como facilitador del turismo urbano y cultural en el marco de las celebraciones 'Pride' en Europa

Cada vez queda menos para el esperado regreso del verano, época ideal para disfrutar de unas buenas vacaciones, refrescantes chapuzones en la piscina y planes al aire libre. Y, con la llegada de esta calurosa estación, qué mejor que aprovechar e irse de viaje. Ya sea por la Península o fuera de España, son muchos los que hacen las maletas y se preparan para descubrir un nuevo lugar.

La conocida aerolínea Ryanair busca reforzar su posicionamiento como facilitador del turismo urbano y cultural en el marco de las celebraciones 'Pride' en Europa este verano. Con tarifas desde solo 24,99 € y una amplia red de rutas desde España, el objetivo es impulsar los desplazamientos a ciudades que combinan diversidad, cultura, ocio y una programación especial en torno a estas fechas.

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Entre los principales destinos, se incluyen ciudades como París, con diez rutas desde España y un especial foco en el 27 de junio (con vuelos disponibles por menos de 25 €); conexiones con distintas ciudades a nivel nacional, entre el 25 de junio y el 5 de julio (desde 24,99 €) o más de 20 rutas desde España hasta Londres, del 3 al 4 de julio (desde 27,99 €).

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