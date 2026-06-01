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Cada vez queda menos para el esperado regreso del verano, época ideal para disfrutar de unas buenas vacaciones, refrescantes chapuzones en la piscina y planes al aire libre. Y, con la llegada de esta calurosa estación, qué mejor que aprovechar e irse de viaje. Ya sea por la Península o fuera de España, son muchos los que hacen las maletas y se preparan para descubrir un nuevo lugar.
La conocida aerolínea Ryanair busca reforzar su posicionamiento como facilitador del turismo urbano y cultural en el marco de las celebraciones 'Pride' en Europa este verano. Con tarifas desde solo 24,99 € y una amplia red de rutas desde España, el objetivo es impulsar los desplazamientos a ciudades que combinan diversidad, cultura, ocio y una programación especial en torno a estas fechas.
Entre los principales destinos, se incluyen ciudades como París, con diez rutas desde España y un especial foco en el 27 de junio (con vuelos disponibles por menos de 25 €); conexiones con distintas ciudades a nivel nacional, entre el 25 de junio y el 5 de julio (desde 24,99 €) o más de 20 rutas desde España hasta Londres, del 3 al 4 de julio (desde 27,99 €).