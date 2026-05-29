Podréis disfrutar de vuestros recorridos entre el 22 de junio y el 13 de septiembre

Cada vez queda menos para la esperada llegada del verano, y ya son muchas las personas que se están organizando para disfrutar de sus vacaciones. Ya sea en los paisajes verdes del norte, o en alguna preciosa playa, qué mejor que disfrutar de un buen viaje este verano. Y, si puede ser a bajo coste, mejor. Renfe ha puesto en marcha, una vez más, la campaña de 'Superprecios', para todos aquellos pasajeros que quieran viajar durante esta calurosa estación.

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Con tarifas que van desde los 7 euros en algunos trayectos en Avlo, y desde los 15 euros en AVE, esta oferta es válida para desplazamientos en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional, a partir del 22 de junio hasta el 13 de septiembre. Estos billetes se pueden adquirir hasta el 4 de junio, apareciendo con la etiqueta de 'Superprecios'.

Entre los destinos incluidos en esta nueva campaña, se encuentran algunas de las conexiones más demandadas, entre las que figuran, además de Madrid, ciudades como, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Cádiz, San Sebastián o A Coruña. Además, la promoción también alcanza determinadas conexiones internacionales operadas por Renfe, especialmente en rutas con Francia.

Asimismo, por tan solo 3 euros más, también podréis pasar de la tarifa 'Básica' a un billete 'Elige', que incluye ventajas como cambios y anulaciones. El objetivo de esta económica campaña es fomentar los viajes en tren a una gran variedad de destinos en el menor tiempo posible, ofreciendo también una gran variedad de horarios.

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