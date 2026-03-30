Con la llegada de la Semana Santa, Madrid se llena de actividades para toda la familia. Planes como las procesiones o las actuaciones musicales al aire libre son solo algunas de las tradiciones de esta época, a las que se pueden sumar degustaciones de deliciosas torrijas, mercadillos o exposiciones. Pensado para todos los públicos, y en contacto con la naturaleza, La Huerta de Aranjuez acoge 'Easter EGG Hunt', un espacio donde los más pequeños y adultos podrán conectar con el entorno rural, descubrir los secretos de la huerta y pasar un día inolvidable buscando y encontrando huevos de pascua.

La huerta de Aranjuez

Así será 'Easter EGG Hunt' de La Huerta de Aranjuez

La programación de 'Easter EGG Hunt' de La Huerta de Arganzuela, un plan pensado para toda la familia, incluye actividades como la búsqueda de Huevos de Pascua, donde recorrer la finca en busca de los huevos escondidos; la recogida de zanahorias, donde los más pequeños se convierten en agricultores, recolectando zanahorias directamente de la tierra; dar de comer a Bizcocho y Mantequilla, conejos de la huerta; la visita de Bunny para saludar a los pequeños; un 'photocall', para tomar fotografías rodeados del ambiente rural; un área de juego al aire libre, con arenero, pesca de patos, toboganes o carretillas; un circuito de karts a pedales, diseñado para fomentar el juego activo y la coordinación en un entorno controlado; un pinta caras, con diseños inspirados en la pascua o el taller 'Pinta tu huevo de Pascua', una actividad tranquila y equilibrada donde dar rienda suelta a tu creatividad.

Cómo conseguir entradas para 'Easter EGG Hunt'

Las entradas generales para 'Easter EGG Hunt' en La Huerta de Aranjuez ya están disponibles, con un coste que va hasta los 22 euros. Los bebés de hasta 18 meses podrán entrada de forma gratuita, previa acreditación. El evento se celebra en dos turnos, de 12.00 a 14.30 h, y de 16.00 a 18.30 h.

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