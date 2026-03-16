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Abre su primera tienda/café en el centro de Madrid este icono de la pastelería creativa en Barcelona

Además de su sección de pastelería, el sello Hofmann cuenta una escuela de fama internacional y un restaurante con estrella Michelin

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
Hofmann
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No sabemos si van a llegar a sus vitrinas, si podremos ver de cerca sus nuevas y espectaculares colecciones dulces (un sofisticado tributo a los diferentes elementos de la naturaleza) para celebrar la Pascua porque la tienda con la que se presentan a lo grande en Madrid abrirá ya pasada la Semana Santa pero sí podemos asegurar que esta primavera disfrutaremos de las majestuosas tartas y los aclamados bombones de Hofmann, un sello que es mucho más que una de las pastelerías más emblemáticas de toda Cataluña. Mejor Bombón de España 2025, Mejor Pastelería de Barcelona desde 2021 a 2024… Son muchos los galardones que han cosechado en estos últimos años estos orfebres del chocolate. Y con todo ese prestigio, excelencia y creatividad llegan a un paso de la Puerta del Sol. 

Hofmann
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Ya no hay que ir a su tiendas en el Born o el parque Turó de Barcelona para llevarte a casa una legendaria y canónica tarta Sacher o su original Dark Moon, su fabulosa bollería (sus croissants rellenos están entre lo más vendido de esta pastelería, creada en 2008), o una exquisita caja de bombones, con un packaging ideal para regalar. Hofmann, que además de pastelería es escuela de cocina y restaurante con estrella Michelin, acaba de inaugurar un centro de 1.200 metros cuadrados para aumentar la producción, algo necesario en su desembarco en la nueva Milla de Oro de la capital, en la exclusiva Galería de Canalejas

Hofmann
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El sello, fundado en 1983 por Mey Hofmann, estrena este abril su primera tienda en Madrid, un local (unos 140 metros cuadrados) que será también cafetería para desayunar, merendar o darse un capricho goloso a cualquier hora. O incluso salado, porque la carta también incluirá algunos bocados ideados por su prestigioso restaurante barcelonés de alta cocina. Serán varias mesas (con un aforo para alrededor de 40 personas) ubicadas bajo la histórica vidriera art déco que protagoniza el atrio central de esta preciosa galería que atesora algunas de las boutiques y marcas más prestigiosas del mundo. Tenemos nueva joyería dulce en el centro de Madrid para tener en el radar en los momentos especiales. 

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