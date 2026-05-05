Tras vaciar el apartamento en apenas unos días, se convierte en el escenario de un exclusivo mercado

Semana tras semana (e incluso días tras día), distintas localizaciones de Madrid se convierten en el lugar ideal para renovar el mobiliario de tu hogar. O tu armario. O la decoración de la terraza. Desde el popular Rastro hasta tiendas de segunda mano o mercadillos al aire libre, son muchos los lugares de la capital donde conseguir una variada colección de artículos a muy buen precio. Incluso dentro de casas de lujo.

La Moraleja Home Market. @homemarket_lmh

Esta casa de lujo se convierte en un curioso mercadillo durante varios días

La Moraleja Home Market regresa una vez más con su interesante propuesta. Tras vaciar una casa de lujo en apenas unos días, este hogar se convierte en el escenario de un exclusivo mercadillo. Además, Home Market también se encarga de la clasificación de artículos, organización y puesta en escena. La nueva edición se celebrará en una propiedad de Tetuán, ubicada en el Paseo de la Castellana, 155, entre los días 8 y 10 de mayo.

Repletos de tesoros, en estos mercadillos podréis encontrar todo tipo de productos a precios muy competitivos, ya sea mobiliario, decoración, complementos, electrodomésticos, obras de arte... Así que, estad atentos, porque en la mayoría de mercados de este tipo se suele vender hasta un 90 % de los artículos, si no se acaba todo antes.

La Moraleja Home Market. @homemarket_lmh

Cómo conseguir entradas para este Home Market

Las entradas gratuitas para asistir a este mercadillo único ya están disponibles para reserva. Para acceder el viernes, será necesario contar con el código QR, mientras que, durante el fin de semana, podréis entrar de forma libre. En cuanto a horarios, el Home Market abre sus puertas de 10.00 a 14.00 h y de 15.00 a 19.00 h (viernes), y de 10.00 a 14.30 h (sábado y domingo).

Durante la jornada de compras del domingo, podréis disfrutar de una gran variedad de descuentos y, si acudes el sábado y realizas una compra superior a 200 €, tendrás acceso prioritario al siguiente market.

Los mejores mercadillos en Madrid

Visitar un mercadillo es uno de los planes más populares en la capital, espacios donde podéis comprar todo tipo de artículos y pasar una agradable jornada. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, la Feria de Artesanía de Recoletos o el Mercadillo de Majadahonda.

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