Los aficionados a la mejor verdura no se pueden perder la VI Ruta del Espárrago de Navarra y la Alcachofa de Tudela

Dos iconos del universo vegetal en nuestro país están ahora en su máximo esplendor. Lo que está pasando estas semanas con el atún rojo de almadraba (se suceden los ronqueos y las jornadas especiales dedicadas al túnido que emociona a los japoneses), ocurre también tierra adentro. La huerta navarra es un vergel estos meses de primavera. Asoman los espárragos blancos y las alcachofas son la verdadera fiesta ribereña. El Gobierno de Navarra, a través de la marca de calidad Reyno Gourmet, se ha empeñado un año más en que los madrileños disfrutemos de dos de sus joyas culinarias.

Brassafina

Vuelve, y durará únicamente un mes, la VI edición de la Ruta del Espárrago de Navarra y la Alcachofa de Tudela. Como decía el anuncio, rechace imitaciones. Este año son casi una treintena de restaurantes los que han llenado la carretilla de estos productos estrella. De allí traen calidad suprema y aquí exprimen toda su versatilidad. Porque los platos, como los restaurantes participantes, son de lo más heterogéneos.

Hay estrellas Michelin (Cebo), casas emblemáticas si hablamos de lo vegetal (de La Manduca de Azagra a El Invernadero de Rodrigo de la Calle), parrillas de relumbrón, tabernas centenarias, casas de comidas contemporáneas... Y las presentaciones y técnicas empleadas son incontables. Da igual cómo te gusten. Ese plato existe. A la brasa, lacados con ron añejo, soasados, convertidos en helado, cocidos, acompañados de piñones, con una vinagreta de mostaza...

VI Ruta del Espárrago de Navarra y la Alcachofa de Tudela

Ordenados alfabéticamente pero distribuidos de Chamartín a Legazpi, de Valdebebas al corazón de Chamberí, estos son todos los restaurantes donde estas verduras brillan más y mejor. Eso sí, únicamente esta selección de producto dura un mes, del 15 de abril al 15 de mayo. Apuntad: A’Barra, Alabaster, Asador Guetaria, Betelu, Brassafina, Casa Alberto, Casa Ciriaco, Cebo, El Invernadero de Rodrigo de la Calle, Joselito´s Velázquez, Joselito´s Las Rozas, Kulto, La Barra de la Tasquería, La Casa del Abuelo, La Huerta de Tudela, La Manduca de Azagra, La Savina, Las Reses, Lina Madrid, Piantao Legazpi, Piantao Sagasta, Quinqué, Taberna Verdejo, Tetsu, Triciclo, y Varra.

Lina

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