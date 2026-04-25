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Cassettes, vinilos y música en directo: vuelve a Madrid la gran feria para melómanos y coleccionistas

Además, podréis disfrutar de actuaciones musicales en directo con bandas emergentes, dj sets durante todo el día, presentaciones, charlas y otras actividades

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Feria Internacional del Disco
Feria Internacional del Disco
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Punto de encuentro para melómanos y coleccionistas, la Feria Internacional del Disco regresa una vez más a la capital, ofreciendo una enorme colección de vinilos, cassetes, cds, ediciones especiales y discos descatalogados, en un recinto ferial para pasar horas y horas investigando, buscando y charlando con otros amantes de la música.

Feria Internacional del Disco
Feria Internacional del Disco

Vuelve a Madrid la feria para los amantes de la música

Una vez más, el Pabellón de Convenciones del Recinto Ferial de la Casa de Campo se convierte en un templo musical para aquellos que buscan ampliar su colección, o que poco a poco van dando sus primeros pasos para construir una impresionante biblioteca. La XXVIII edición de la feria llegará a la capital entre los días 9 y 10 de mayo, con 140 stands repletos de vinilos, CDs, cassettes llegados de todo el mundo. 

Además, podréis disfrutar de actuaciones musicales en directo con bandas emergentes, dj sets durante todo el día, presentaciones, charlas y otras actividades para todos los públicos. La Feria Internacional del Disco abre sus puertas de 10.00 a 21.00 h (sábado), y de 10.00 a 19.30 h (domingo).

Feria Internacional del Disco de Madrid
Feria Internacional del Disco de Madrid

Cómo conseguir entradas para la Feria Internacional del Disco

Las entradas generales, ya disponibles, tienen un coste de 5,10 euros, mientras que el abono para ambas jornadas tiene un precio de 9,49 € (gastos de gestión incluidos). Los menores de 12 años pueden entrar al recinto de forma gratuita, y se permite el acceso a perros siempre que vayan atados.

Feria Internacional del Disco
Feria Internacional del Disco

Las mejores tiendas de discos y vinilos de Madrid

La capital cuenta con un amplio catálogo de tiendas donde los amantes de la música y curiosos pueden sumergirse en el mundo del coleccionismo. Entre las tiendas de discos y vinilos más destacadas de Madrid se encuentran Rotor Discos, Ater Cosmo, Discos Ziggy, Discos La Gramola, Discos Babel, Mad K-Pop, Lost Things Discos & Libros, Escridiscos, La Metralleta o Liquidator Music.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores festivales de música en Madrid de 2026

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