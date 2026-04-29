Ya se ha convertido en un fijo en el calendario de eventos populares para reunir a todos los amigos alrededor de una mesa comunal. Este mayo vuelve, y es ya la séptima edición, el mayor festival dedicado a los calçots en Madrid. Una fiesta familiar donde este icono de la gastronomía catalana se cocina al aire libre, con leña y carbón, y se presenta en la clásica teja y envuelto en papel de periódico. Y son varios los menús cerrados, incluido uno infantil. El tradicional plan de toda gran calçotada regresa a Las Rozas con música en directo, algún showcooking, castillos hinchables para los más pequeños y las nuevas ediciones de su particular Campeonato de Comer Calçots (el año pasado se batió récord con 130 calçots en 45 minutos) y de Beber en Porrón.

Calsotada Fest

Cuándo se celebra Calsotada Fest y precios de los menús

Apuntad bien esto si vais a acercaros por el Centro Multiusos (Av. del Polideportivo, 22) de Las Rozas este mayo. El festival se reparte en dos fines de semana (del 8 al 10 y del 15 al 17 de este mes) y la entrada durante los viernes y sábados por la noche es libre mientras que el acceso para sábados y domingos al mediodía (desde las 12:00h hasta las 18:00h) exige la reserva de una entrada con menú. Así os aseguraréis un hueco en este macroespacio. Los menores de 5 años entran gratuitamente y hay un menú infantil para los niños que superen esa edad; cuesta 13,90 euros e incluye refresco, "buti-dog" con bolsa de patatas y un helado de sándwich de nata.

Este año la organización presenta una novedad irresistible. Calçots ilimitados para todos pero únicamente en horario de comida (12-17:00h.) los sábados y domingos. Se sirven en dos opciones y dos precios según el nivel festivo con el que vayas. Por 29,90€ se acompañan de 1 bebida y 1 postre mientras que por 39,90€ tenéis bebida, un primero a elegir (tres tostadas diferentes), butifarra blanca, butifarra negra y patata al caliu y un postre (a elegir entre crema catalana y tarta de queso).

Calsotada Fest

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