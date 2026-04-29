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Chivatazo para comer calçots ilimitados en Madrid: así es el nuevo menú en esta fiesta familiar entre brasas, butifarras y castillos hinchables

Vuelve otra edición de Calsotada Fest repartida en dos fines de semana durante este mayo

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
Calsotada Fest
Calsotada Fest
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Ya se ha convertido en un fijo en el calendario de eventos populares para reunir a todos los amigos alrededor de una mesa comunal. Este mayo vuelve, y es ya la séptima edición, el mayor festival dedicado a los calçots en Madrid. Una fiesta familiar donde este icono de la gastronomía catalana se cocina al aire libre, con leña y carbón, y se presenta en la clásica teja y envuelto en papel de periódico. Y son varios los menús cerrados, incluido uno infantil. El tradicional plan de toda gran calçotada regresa a Las Rozas con música en directo, algún showcooking, castillos hinchables para los más pequeños y las nuevas ediciones de su particular Campeonato de Comer Calçots (el año pasado se batió récord con 130 calçots en 45 minutos) y de Beber en Porrón. 

Calsotada Fest
Calsotada Fest

Cuándo se celebra Calsotada Fest y precios de los menús

Apuntad bien esto si vais a acercaros por el Centro Multiusos (Av. del Polideportivo, 22) de Las Rozas este mayo. El festival se reparte en dos fines de semana (del 8 al 10 y del 15 al 17 de este mes) y la entrada durante los viernes y sábados por la noche es libre mientras que el acceso para sábados y domingos al mediodía (desde las 12:00h hasta las 18:00h) exige la reserva de una entrada con menú. Así os aseguraréis un hueco en este macroespacio. Los menores de 5 años entran gratuitamente y hay un menú infantil para los niños que superen esa edad; cuesta 13,90 euros e incluye refresco, "buti-dog" con bolsa de patatas y un helado de sándwich de nata. 
Este año la organización presenta una novedad irresistible. Calçots ilimitados para todos pero únicamente en horario de comida (12-17:00h.) los sábados y domingos. Se sirven en dos opciones y dos precios según el nivel festivo con el que vayas. Por 29,90€ se acompañan de 1 bebida y 1 postre mientras que por 39,90€ tenéis bebida, un primero a elegir (tres tostadas diferentes), butifarra blanca, butifarra negra y patata al caliu y un postre (a elegir entre crema catalana y tarta de queso). 

Calsotada Fest
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