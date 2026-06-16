Tras más de 5.000 actuaciones, el dueño asegura que "el esfuerzo mental y físico es muy elevado"

Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid, y uno de los templos de la noche en la capital, en su más de cuarto de siglo de vida lleva ya programados más de 5.000 conciertos. Situada en el corazón de Carabanchel, y con capacidad para 300 personas, también es conocida por sus salas de ensayo profesionales. Y lo más importante de todo, ha conseguido consagrar el rock como uno de los pilares fundamentales de la ciudad. Aun así, siguen llegando las malas noticias, pues este año bajará la persiana de forma definitiva. Estamos hablando de Gruta77, emblemática sala de música madrileña, que este año se despide por todo lo alto.

Gruta77

Cierra esta emblemática sala de conciertos de Madrid

Este cierre marca el fin de una etapa para uno de los epicentros de la escena 'underground' madrileña. En su comunicado, lanzado en redes sociales, Juan Luis 'Indio' Nieto asegura que "el esfuerzo mental y físico que requiere un proyecto como Gruta77 es muy elevado. Jornadas interminables de la mañana a la noche, 6 o 7 días a la semana durante 11 meses al año durante más de 25 años pasan factura". La fecha definitiva del cierre ya es oficial: diciembre de 2026.

Además, también asegura que "evidentemente, nos vamos a regalar una buena despedida en estos meses que quedan y después vendrán conciertos programados en otras salas bajo el sello de la promotora Gruta77". A sus 57 años, Nieto comenta que necesita descansar, y "ganar calidad de vida" tras defender "mi sueño con uñas y dientes".

Madrid Film Office

Igualmente, asegura que "seguiremos organizando conciertos desde la promotora del mismo nombre en diferentes salas de Madrid, pero pondremos fin a esta época tras más de 5.100 eventos programados".

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre los mejores conciertos que podéis disfrutar en la capital este año, se encuentran las actuaciones de Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Iván Ferreiro, Shakira, Agorazein o Amaral.

NO TE LO PIERDAS: El mapa definitivo de conciertos en Madrid por el Día Europeo de la Música 2026