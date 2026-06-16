El mapa definitivo de conciertos en Madrid por el Día Europeo de la Música 2026

A lo largo de varias jornadas, podréis disfrutar de las actuaciones de Maria Arnal, pablopablo, Anni B Sweet e incluso arpas y guitarras clásicas en directo

Madrid está llena de música. Las salas de conciertos, bares y grandes clubs ofrecen casi a diario actuaciones de lo más variado, desde nuevos grupos de la escena independiente hasta grandes bandas y artistas de fama internacional, además de importantes festivales. Con motivo del Día Europeo de la Música, una jornada que busca promover la diversidad musical, animando a los músicos de toda Europa a compartir su trabajo de forma gratuita, varios espacios y calles de la capital se convierten en escenarios, acogiendo todo tipo de actuaciones.

Madrid Luxury District Madrid Luxury District

Las calles del centro de Madrid se llenan de conciertos gratis

Madrid Luxury District ha organizado la segunda edición de 'Madrid Luxury Music', una iniciativa que propone un recorrido musical con 16 actuaciones en directo en las calles Ortega y Gasset, Velázquez, Zurbano, Fernando VI y Puerta de Alcalá.

Con el objetivo de de acercar la música a la ciudad y celebrar esta fecha a través de un circuito musical al aire libre, el próximo sábado 20 de junio, entre las 11.00 y las 13.30 h, un total de 20 músicos ofrecerán actuaciones en directo, creando una experiencia cultural única en el corazón de Madrid, combinando música clásica y contemporánea, con actuaciones vocales e interpretaciones de guitarra clásica, clarinete, violín, violonchelo, arpa, contrabajo, flauta y saxofón.

Cineteca Madrid Cineteca Madrid

Maria Arnal, pablopablo y Alizzz actuarán en Matadero Madrid

Este año, forman parte del cartel musical del Día Europeo de la Música en Matadero Madrid ('DEMM 26') artistas como Maria Arnal, pablopablo, Depresión Sonora, Alizzz, Ángeles Toledano, Rita Payés y Lucía Fumero, Gazzi y Akazie, propuestas musicales para los conciertos del 19 y 20 de junio en Plaza Matadero, de 20.00 a 01.15 h.

Por otra parte, el público familiar podrá disfrutar de los conciertos matinales de Le Parody y La Fantástica Banda, el sábado 20 y el domingo 21, respectivamente, en la Central de Diseño, a las 12.00 h.

Un nuevo festival en Tetuán con conciertos, dj y una exposición

El Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán acogerá, el próximo sábado 20 de junio, a partir de las 12.00 h, la primera edición de VERMÚSICA, una cita en conmemoración del Día de la Música que incluye las actuaciones de Anni B Sweet, Nat Simons y Luis Brea, al igual que actividades como la exposición fotográfica 'Soundtrack' y una mesa redonda con profesionales de la industria musical. Las entradas para asistir al festival VERMÚSICA ya se pueden recoger en el centro cultural, de manera gratuita.

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre los mejores conciertos que podéis disfrutar en la capital este año, se encuentran las actuaciones de Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Iván Ferreiro, Shakira, Agorazein o Amaral.