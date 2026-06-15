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Las calles del centro de Madrid se llenan de conciertos gratis al aire libre para celebrar el Día Europeo de la Música

El programa combinará música clásica y contemporánea con actuaciones vocales e interpretaciones de guitarra clásica, clarinete, violín, violonchelo o arpa

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Madrid Luxury District
Madrid Luxury District | Madrid Luxury District
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Madrid está llena de música. Las salas de conciertos, bares y grandes clubs ofrecen casi a diario actuaciones de lo más variado, desde nuevos grupos de la escena independiente hasta grandes bandas y artistas de fama internacional, además de importantes festivales.

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El centro de Madrid se llena de conciertos por el Día Europeo de la Música

Un año más, y con motivo del Día Europeo de la Música, Madrid Luxury District ha organizado la segunda edición de 'Madrid Luxury Music', una iniciativa que propone un recorrido musical con 16 actuaciones en directo en las calles Ortega y Gasset, Velázquez, Zurbano, Fernando VI y Puerta de Alcalá.

Con el objetivo de de acercar la música a la ciudad y celebrar esta fecha a través de un circuito musical al aire libre, el próximo sábado 20 de junio, entre las 11.00 y las 13.30 h, un total de 20 músicos ofrecerán actuaciones en directo, creando una experiencia cultural única en el corazón de Madrid.

Madrid Luxury District
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El programa combinará música clásica y contemporánea con actuaciones vocales e interpretaciones de guitarra clásica, clarinete, violín, violonchelo, arpa, contrabajo, flauta y saxofón. La jornada musical concluirá en el Hotel Santo Mauro, con el concierto de clausura 'Ensamble de Clarinetes', con acceso limitado hasta completar aforo.

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre los mejores conciertos que podéis disfrutar en la capital este año, se encuentran las actuaciones de Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Iván Ferreiro, Shakira, Agorazein o Amaral.

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