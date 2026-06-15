La capital será una de las únicas ciudades españolas por donde pasará el popular artista canario en 2027

De una manera muy original, Quevedo, el popular artista canario regresará a Madrid con una doble cita que promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales de 2027. El cantante, conocido por temas como 'La Graciosa', 'Al Golpito', 'Ni borracho', 'Punto G' o 'Donde quiero estar', presentará en directo 'El Baifo', su exitoso último trabajo discográfico.

Quevedo volverá a actuar en Madrid: todo lo que debes saber

Quevedo ha anunciado un total de dos paradas en en Madrid. En concreto, el Movistar Arena se convertirá en el escenario del canario, donde descubrir y disfrutar de esta nueva etapa musical y artística. Bajo el nombre 'El Baifo', el álbum, compuesto por 14 canciones, mezcla sonidos urbanos con referencias a la cultura e identidad del archipiélago, incorporando colaboraciones con artistas de diferentes estilos y generaciones.

Quevedo

Cómo conseguir entradas para los conciertos de Quevedo en Madrid

El artista canario pasará dos veces por el escenario del Movistar Arena, los días 9 y 10 de abril de 2027, al igual que el Palau de Sant Jordi (Barcelona), los días 1 y 2 de julio de 2027. Para acceder a la preventa de entradas, os podéis registrar hasta las 15.00 h del lunes 15 de junio. Todos aquellos que reciban un código, podrán acceder a la venta exclusiva, el martes 16, a partir de las 12.00 h. Por otra parte, la venta general de entradas se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio, a las 12.00 h.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores conciertos de Madrid en 2026