La efeméride incluye ocho actuaciones en Plaza Matadero y dos sesiones matinales de música para familias en la Plaza de Columnas de la Central de Diseño

Madrid vuelve a celebrar el Día Europeo de la Música con una completa y extensa programación musical, en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, Matadero Madrid. Bautizado como 'DEMM 26', el festival que celebra esta efeméride tendrá lugar del 19 al 21 de junio, incluyendo ocho conciertos en Plaza Matadero y dos sesiones matinales de música para familias en la Plaza de Columnas de la Central de Diseño.

Así será el cartel de DEMM 26 en Matadero Madrid

Este año, forman parte del cartel musical del Día Europeo de la Música en Matadero Madrid artistas como Maria Arnal, pablopablo, Depresión Sonora, Alizzz, Ángeles Toledano, Rita Payés y Lucía Fumero, Gazzi y Akazie, propuestas musicales para los conciertos del 19 y 20 de junio en Plaza Matadero, de 20.00 a 01.15 h. Por otra parte, el público familiar podrá disfrutar de los conciertos matinales de Le Parody y La Fantástica Banda, el sábado 20 y el domingo 21, respectivamente, en la Central de Diseño, a las 12.00 h.

Maria Arnal. @mariaarnaldimas

Esta cita, convertida en un clásico de la programación de Matadero Madrid desde su primera edición en 2009, traza una completa panorámica por algunos de los artistas y estilos que protagonizan la música actual española. Una mezcla de géneros cuyos criterios fundamentales son la calidad y la más rabiosa actualidad.

Cómo conseguir las entradas para DEMM 26

Las entradas generales para el Día Europeo de la Música 2026 en Matadero Madrid ya se pueden comprar en la web de Madrid Destino. Tienen un precio de 5 euros.

Alizzz, por Paz Vallejo.

Los mejores conciertos del año en Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Shakira, Tame Impala, Linkin Park, Eric Clapton, My Chemical Romance, Bruno Mars o The Weeknd.

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