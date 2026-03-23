'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' aterriza en la capital con una espectacular experiencia inmersiva

Ya es una realidad: Shakira cerrará su gran gira mundial en Madrid. Y será por todo lo alto, con la construcción de su propio estadio, bautizado como el 'Estadio Shakira', y con un total de tres actuaciones, para los amantes de la artista colombiana, conocida por temas como 'Hips Don't Lie', 'Loba', 'Chantaje' o 'TQG', y que se encuentra recorriendo escenarios de todo el globo, con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Shakira

La reconocida artista, que ya ha pasado por ciudades como Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Canadá o Chile, entre muchas otras, aterrizará este en España para la celebración de su residencia europea, con un total de tres conciertos, y la construcción de su propia sede musical, el 'Estadio Shakira', ubicado en el recinto Iberdrola Music, y que llega como toda una experiencia inmersiva "donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas".

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Cómo conseguir entradas para el concierto de Shakira en Madrid

Las entradas generales para los conciertos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' saldrán a la venta el próximo viernes 27 de marzo, a las 10.00 h. Aun así, disponéis de varias preventas, todas a las 10.00 h también, para aquellos registrados en la web de Shakira (24 de marzo); a través de la plataforma de Santander SMusic (25 de marzo) y la última para registrados en Live Nation (26 de marzo).

El esperado tour de la artista colombiana, con su propio estadio, aterrizará en la capital los próximos días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026.

Shakira

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