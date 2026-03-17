[title]
Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Canadá, Chile... Y, próximamente España. 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' aterrizará finalmente a nuestro país, y será por todo lo alto, pues Shakira prepara su regreso a la capital a lo grande, lo que podría convertirse en uno (o varios) conciertos sin precedentes, con la construcción de su propio recinto específico: el 'Estadio Shakira', un espacio que se encargará de acoger las últimas actuaciones de la gira.
Shakira tendrá su propio estadio en Madrid
Esta estructura, creada a medida para las esperadas actuaciones de la artista colombiana en la capital, conocida por una infinidad de temas, entre los que destacan 'Hips Don't Lie', 'Loba', 'Chantaje' o 'TQG', entre otras, ha anunciado su llegada a la capital para el cierre de su exitosa gira mundial, 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.
Según ha avanzado la propia artista, esta innovadora estructura "no se ha visto antes en España", un proyecto que le permitirá actuar en la capital "más de dos días". La colombiana también explica que, para el esperado final de la gira, va a "tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista".
Aunque las actuaciones de la artista en la capital aún no tienen fecha, por lo que también se desconoce cuándo se podrán conseguir las entradas, se prevén novedades con el anuncio de la parte europea de la gira, que la colombina ha avanzado que ocupará "buena parte de 2026".
Los mejores conciertos de Madrid
La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Rosalía, Bad Bunny, Hans Zimmer, Tame Impala, Bad Gyal, Eric Clapton, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park o My Chemical Romance.