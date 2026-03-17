El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid celebra una maratón hasta finales de semana

Cada vez queda menos para los esperados conciertos de Rosalía en Madrid. Con su 'LUX Tour', el Movistar Arena se convertirá en todo un templo para los amantes de la artista catalana que, a lo largo de cuatro fechas, presentará su nuevo álbum, 'LUX'. Pero, para muchos, conseguir una entrada para la esperada gira se ha convertido en toda una odisea, pues estas se agotaron en apenas unos minutos.

©Christian Bernard Rosalía

Así puedes participar en un sorteo para conseguir dos entradas para el concierto de Rosalía

La Comunidad de Madrid desarrollará, a lo largo de esta semana, una maratón de donación de sangre y plasma para garantizar las reservas en niveles adecuados en Semana Santa, un gesto solidario que se premiará con la participación en el sorteo de dos entradas para asistir a un concierto de Rosalía en Madrid (lunes 30 de marzo).

El objetivo de esta iniciativa, que se llevará a cabo en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, ubicado en Vicálvaro (avenida de la Democracia, s/n), es garantizar las reservas, al igual que sensibilizar a la población sobre la relevancia del plasma que, más allá de su uso en las transfusiones, se emplea para elaborar medicamentos.

Todos aquellos que estén interesados en donar sangre o plasma deberán solicitar cita previa, a través del correo electrónico donaplasma@salud.madrid.org o teléfono, 91 301 72 40. En cuanto a requisitos, para donar plasma o sangre es necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

Shutterstock Rosalía

Los mejores conciertos de Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Bad Bunny, Hans Zimmer, Tame Impala, Bad Gyal, Eric Clapton, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park o My Chemical Romance.

NO TE LO PIERDAS: Vetusta Morla anuncia por sorpresa una nueva gira: ya sabemos cuándo saldrán las entradas para uno de los regresos más esperados