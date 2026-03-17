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Madrid incentiva la donación de sangre con el sorteo de entradas para el concierto de Rosalía

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid celebra una maratón hasta finales de semana

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Rosalía. LDLC Arena
Rosalía. LDLC Arena
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Cada vez queda menos para los esperados conciertos de Rosalía en Madrid. Con su 'LUX Tour', el Movistar Arena se convertirá en todo un templo para los amantes de la artista catalana que, a lo largo de cuatro fechas, presentará su nuevo álbum, 'LUX'. Pero, para muchos, conseguir una entrada para la esperada gira se ha convertido en toda una odisea, pues estas se agotaron en apenas unos minutos.

Rosalía
©Christian BernardRosalía

Así puedes participar en un sorteo para conseguir dos entradas para el concierto de Rosalía

La Comunidad de Madrid desarrollará, a lo largo de esta semana, una maratón de donación de sangre y plasma para garantizar las reservas en niveles adecuados en Semana Santa, un gesto solidario que se premiará con la participación en el sorteo de dos entradas para asistir a un concierto de Rosalía en Madrid (lunes 30 de marzo).

El objetivo de esta iniciativa, que se llevará a cabo en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, ubicado en Vicálvaro (avenida de la Democracia, s/n), es garantizar las reservas, al igual que sensibilizar a la población sobre la relevancia del plasma que, más allá de su uso en las transfusiones, se emplea para elaborar medicamentos.

Todos aquellos que estén interesados en donar sangre o plasma deberán solicitar cita previa, a través del correo electrónico donaplasma@salud.madrid.org o teléfono, 91 301 72 40. En cuanto a requisitos, para donar plasma o sangre es necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

Rosalía
ShutterstockRosalía

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