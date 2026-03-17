Tras anunciar su despedida de los escenarios hace apenas dos años, la banda madrileña de Tres Cantos, Vetusta Morla, está de vuelta. El adiós, que coincidió con el lanzamiento de su último álbum, 'Figurantes', fue debido al "nivel de exigencia musical y extra musical es, en ocasiones, enfermizo. Necesitamos apartarnos para fortalecernos; es una cuestión de salud".

Vetusta Morla

Vetusta Morla vuelve a los escenarios: cuándo conseguir las entradas

Así, y tras dos años, Vetusta Morla regresa a los escenarios, con 'Gira de vuelta. Canciones de ida', cuyas fechas y ciudades serán desveladas próximamente. El martes 24 de marzo, a las 12.00 h, se activará la preventa exclusiva para los 'Valientes', suscriptores de la Comunidad Vetusta Morla, un espacio de con contenido único y gratuito para los seguidores de la banda. Por otra parte, el jueves 26 de marzo, también a las 12.00 h, se pondrá en marcha la venta general de entradas.

En 2024, y tras 20 años de carrera, la banda madrileña dejó los escenarios, con el objetivo de cargar las pilas y volver con más energía. Su último lanzamiento, el más introspectivo y sentimental hasta el momento, cuenta con temas como '¡Ay, Madrid!' o 'Las sábanas de mis fantasmas'. Artistas del grupo, como Guille Galván, guitarrista y compositor, han continuado con proyectos en solitario, como la banda sonora de 'Madrid, Ext.', película documental de Juan Cavestany.

Vetusta Morla. Bailando hasta el apagón

Los mejores conciertos de Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Rosalía, Bad Bunny, Hans Zimmer, Tame Impala, Bad Gyal, Eric Clapton, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park o My Chemical Romance.

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