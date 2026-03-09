La Casa Encendida acoge una nueva edición de Electrónica en Abril, donde podréis disfrutar de las actuaciones de varios artistas internacionales

Un año más, La Casa Encendida vuelve a convertirse en el epicentro de la electrónica, con una intensa programación que reúne conciertos y sesiones de club, además de una amplia programación profesional de masterclasses, talleres y encuentros. Así, Electrónica en Abril crece con estrenos en Europa y en España.

Genosidra

Este año, se refuerza la apuesta por el formato concierto, reuniendo propuestas donde la electrónica se interpreta en vivo. En este marco, la referente internacional Lyra Pramuk se presenta por primera vez en Madrid con un directo que fusiona el potencial ilimitado de la voz humana con la magia de la tecnología. También se estrena en España 'A World of Service (AWOS)', el ambicioso proyecto audiovisual de JASSS, una de las figuras clave de la electrónica experimental europea, y Ben Kreukniet, creador audiovisual que ha trabajado con Massive Attack.

El diálogo entre electrónica y ancestralidad atraviesa 'The Silver Thread', encuentro entre la figura de culto de la electrónica experimental Shackleton, el cantante de música clásica india Siddhartha Belmannu, el maestro del ghatam Giridhar Udupa, y el multiinstrumentalista polaco Wacław Zimpel. Desde Venezuela, el colectivo weed420 pasa por Electrónica en Abril en su primera gira europea, con un collage sonoro radical que utiliza 'samples' de la cultura popular venezolana para explorar la nostalgia y la crisis social del país.

La relación entre programación electrónica y percusión en vivo toma forma en el encuentro entre upsammy y Valentina Magaletti, que presentan en Madrid Seismo, publicado en el influyente sello PAN. Su directo combina estructura e improvisación en una propuesta de alta intensidad que refuerza la apuesta del festival por el formato concierto.

Upsammy y Valentina Magaletti

La programación nocturna también crece, con la participación de artistas como Rosa Pistola, Damián Schwartz, Animistic Beliefs o Genosidra. Electrónica en Abril ha organizado una residencia artística entre el artista belga Youniss y el salmantino Merca Bae, cuyo resultado se estrena en esta edición.

Cuándo se celebrará la nueva edición de Electrónica en Abril

La nueva edición del festival dedicado a la música electrónica se celebrará en La Casa Encendida, entre los días 9 y 12 de abril. La programación completa, al igual que todos los horarios, ya están disponibles a través de su página web, donde también podéis adquirir las distintas entradas para la agenda de actividades, como conciertos y talleres.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

NO TE LO PIERDAS: Nace un nuevo festival de música en uno de los parques más bonitos de Madrid