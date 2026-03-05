Nace un nuevo festival de música en uno de los parque más bonitos de Madrid

Si eres amante de la música, Madrid es tu ciudad. Reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales pasan constantemente por los escenarios de la capital, entre los que destacan conciertos como los de Bad Bunny, The Weeknd, Rosalía, Hans Zimmer, Amaral, Bruno Mars o La Oreja de Van Gogh, al igual que esperados festivales, como el Mad Cool, Noches del Botánico o A Summer Story y a los que, este año, se sumará un nuevo festival.

Un nuevo festival de música se celebrará en Madrid este verano

La cita musical se celebrará en pleno verano en el Parque Enrique Tierno Galván, que se encargará de de acoger La Carbonería del Galván, un nuevo ciclo de conciertos que nace con el objetivo de convertir el parque en un espacio para habitar la música. En su estreno, ya se ha confirmado parte del cartel, que combina nombres consolidados con propuestas de marcado carácter autoral y festivo.

Entre los primeros artistas anunciados para la primera edición de La Carbonería del Galván, figuran artistas y bandas como Rodrigo Cuevas, Miss Caffeina, Gigantes, Gipsy Kings, Kiko Veneno, Albert Pla o Marwan, aunque a lo largo de las próximas semanas se irán confirmando más nombres. La Carbonería impulsa este nuevo ciclo con la idea de que cada noche tenga un pulso propio, apoyado en artistas de trayectoria sólida y directos con personalidad.

El recinto contará además con una propuesta gastronómica pensada para acompañar la experiencia musical, permitiendo que el público pueda recorrer el espacio, disfrutar del entorno y vivir la noche a su ritmo., con el objetivo de equilibrar excelencia artística, comodidad y energía de lugar, y consolidarse como una de las citas culturales del verano madrileño.

Cuándo se celebrará este nuevo festival de música en Madrid

La primera edición de La Carbonería del Galván se celebrará entre los días 24 de junio al 8 de julio, y las entradas se podrán adquirir online próximamente.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

