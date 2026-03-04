Vuelve La Radio Encendida con más de 10 horas de conciertos gratis

Participan en la próxima edición de la maratón musical artistas como El Kanka, Los Vinagres, Veintiuno, Ginebras o Repion

Un año más, La Casa Encendida volverá a reunir una gran variedad de talentos emergentes y artistas consagrados, durante una jornada musical única en la que más de 20 grupos ofrecerán al público una maratón musical completamente gratis. Es La Radio Encendida, uno de los primeros festivales de música de la primavera, que regresa una vez más, esta vez, con 11 horas de música en directo.

Foto: Aida de la Rocha

El Kanka, Veintiuno, Ginebras, Maria Rodés, Tito Ramírez, Los Vinagres, Júlia Colom, Boyanka Kostova, Cora Yako o Repion son solo algunos de los nombres que componen el cartel de esta edición. De nuevo, las actuaciones se repartirán entre el Patio y el Auditorio de La Casa Encendida. Además, continúan los conciertos sorpresa en pequeño formato y de acceso libre.

Así es el cartel de esta maratón musical

En el Patio, podréis disfrutar de las actuaciones de La Plazuela, Tito Ramírez, CERVATANA, Dora Band, Estrogenuinas, Mujeres, El Kanka, Los Vinagres, Veintiuno, el diablo de shanghai, Repion y Ginebras, mientras que el Auditorio acogerá los conciertos de Cristian de Moret, De Ninghures, Niños Luchando, Monstruo Laberinto, Maria Rodés, Júlia Colom, Biodramina Mood, Teo Planell, Cora Yako y Boyanka Kostova. Igualmente, en la Sala A podréis disfrutar de los temas de una variedad de djs, como son José Manuel Sebastián, María Taosa, Bruno Freire, Cristina Moreno y Nacho Álvaro.

Veintiuno.

Fechas y cómo conseguir entradas para La Radio Encendida

La vigesimosegunda edición de La Radio Encendida se celebrará el próximo domingo 22 de marzo. Los conciertos arrancarán a las 12.00 h en el patio, y el último se celebrará a las 21.30 h. El acceso a las actuaciones es gratuita, previa reserva de entradas online (dos por persona y bloque). Las invitaciones estarán disponibles en su página web, y se podrán retirar en dos únicos momentos: el viernes 13 de marzo, a partir de las 09.00 h (para los conciertos de Cristian de Moret, De Ninghures, Niños Luchando, Monstruo Laberinto, Maria Rodés, Júlia Colom, Biodramina Mood, Teo Planell, Cora Yako y Boyanka Kostova), y el viernes 20 de marzo, a partir de las 09.00 h (para las actuaciones de Dora Band, 1111, CERVATANA, Tito Ramírez, Estrogenuinas, Mujeres, El Kanka, Los Vinagres, Veintiuno, el diablo de shanghai, Repion y Ginebras).

La Radio Encendida

