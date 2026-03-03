El festival de música busca romper las normas de género a través de la fantasía, la música y la moda

La temporada musical va viento en popa en Madrid. Al calendario de conciertos, que ya cuenta con las actuaciones programadas de artistas y bandas como Rosalía, Tame Impala, Bad Bunny, Eric Clapton, Hans Zimmer, La Oreja de Van Gogh o Linkin Park, poco a poco se le van sumando la confirmación de distintos festivales, eventos donde darlo todo sobre la pista de baile, a lo largo de uno o varios días.

Brava Madrid

Vuelve el festival de música con más brilli-brilli de todo Madrid

Con una variada propuesta musical, un ambiente único e incluso un 'dress code' exclusivo, uno de los festivales más originales de todo Madrid ya tiene fecha de vuelta, al igual que algunos de los primeros artistas confirmados de su cartel. Estamos hablando de Brava Madrid, cita musical que regresará el próximo mes de septiembre por todo lo alto.

La nueva edición del festival tendrá lugar entre los días 18 y 19 de septiembre, en el recinto Caja Mágica. Entre los primeros artistas confirmados del festival, se encuentran Sugababes, Natalie Imbruglia, Fangoria, Inna, Vengaboys, Leire Martínez, María Pelae, Soraya y Mayo, aunque próximamente se anunciarán más.

Brava Madrid

Cómo conseguir entradas para el festival Brava Madrid

En un espacio pensado para romper las normas de género a través de la fantasía, la música y la moda contando con las actuaciones de artistas nacionales e internacionales de hits, pop y techno, las entradas generales para el festival Brava Madrid saldrán a la venta el próximo miércoles 4 de marzo, a las 12.00 h. Con un coste que parte desde los 34,99 €, también contáis con opciones como el abono VIP, por 80 €, o el abono Golden VIP, por 120 €.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

NO TE LO PIERDAS: Sesión Vermú 2026: este es el cartel completo del ciclo que llena Madrid de conciertos gratis en primavera